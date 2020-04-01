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國台辦：世衛組織涉台問題 必須循一中原則
中共國台辦發言人朱鳳蓮一日表示，關於世界衛生大會涉台問題，台灣個別媒體以訛傳訛。中共駐日使館發言人已經發表談話，對假消息，進行嚴正駁斥，她要重申的是，在世界衛生組織涉台問題上，必須在「一個中國」原則下處理，捨此別無他路。
日前，有日本媒體表示，中方正研究同意台灣以觀察員身份加入世界衛生組織（WHO）。對此，中國駐日本大使館予以否認。
稍早，《日本商業新聞》曾報導稱，中共駐日大使孔鉉佑此前表示，未來台灣以觀察員身分出席世界衛生大會可能「常態化」。
對此，3月31日，中共駐日本大使館網站發佈《駐日本使館發言人就個別日本媒體發佈虛假涉華報道發表談話》。
孔鉉佑表示，針對個別日本媒體發佈消息，稱中方正研究同意台灣以觀察員身份加入WHO，中方對這種罔顧事實、憑空杜撰的報道感到震驚和遺憾，WHO是由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣參與WHO等國際組織活動，必須在「一個中國」原則下通過兩岸協商作出安排，這是中方的一貫立場。他又強調，「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康福祉」。
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