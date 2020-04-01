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人民日報海外版：民進黨欺負滯鄂台胞 良心何在

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
接返滯留湖北國人的中華航空，29日自上海以「類包機」方式飛抵桃園機場。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
接返滯留湖北國人的中華航空，29日自上海以「類包機」方式飛抵桃園機場。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

滯留湖北的台灣人，日前得要夜奔近千公里，取道上海才能搭乘類包機回台，對照從歐美疫情嚴重地區的台胞輕鬆回台標準，人民日報海外版1日在4版以題為「民進黨欺負滯鄂台胞 良心何在」發文指出，台灣高官歧視、冷血不足以形容，話說白了，就是欺負滯鄂台胞。

文章指出，台灣是個看起來聽起來溫情的社會，「令人鼻酸」「令人不捨」這樣的句子天天刷屏，「小清新」「小確幸」之風席捲文化創作，政治人物的選舉承諾、形象包裝更是「為2300萬人民」，然而對照這些形塑成功的台灣印象，再看疫情之中滯留湖北台胞回家艱辛路，讓人驚覺人世間還有一種惡叫無事慈悲，有事冷血。

文章提到，本可以從武漢直飛回台的台胞，前兩日夜奔近千公里取道上海搭乘民進黨當局的指定班機，下機後進入集中隔離點，誰也不敢吭氣，否則就嗆你「回去吃蝙蝠」；但是另一邊，美國、英國、西班牙、義大利的台灣人如常入境，每日多則5千少則3千，入境後回家檢疫。

截至3月31日，台灣公布276例境外病例，最多者來自美國，無一例來自大陸，但恰恰是滯留湖北的台灣同胞上了禁止個人入境的黑名單，就算武漢有正常航班了，這些台胞也不能自行搭機回台。

文章指出，有媒體刊文表示湖北台胞回台條件應比照歐美，綠營名嘴居然理直氣壯稱：這怎麼能類比？蠻橫、無賴、狡辯，莫此為甚！誰敢為湖北台胞說句話就圍攻誰，照死裡打。

甚至台胞自己都只能隱忍啞言，因為他們還有500人滯留湖北，他們要急著回台上班、考試、照顧家庭，身懷六甲的孕婦和高齡老人不堪輾轉千里，還等著台灣當局開恩，讓他們在武漢就近搭機回家。

文章認為，倚仗著打手和網軍，民進黨當局可以繼續施虐湖北台胞，因為他們可以繼續抹黑大陸疫情：「誰相信他們的數字？」但兩岸航線仍在飛，台灣哪一個境外病例是從大陸移入的？

文章指出，台灣高官口稱「武漢肺炎」，羞辱的不是武漢，是自己的狹隘、歧視、仇恨心理，民進黨為了政治目的操作反中，順帶欺負一切與大陸相關的人和事，就不顧毀掉台灣的三觀、毀掉良善民風、最後自食惡果嗎？那些綠營打手為了車馬費、為了拿到廣告補助，不顧事實、不積口德，就不怕惡有惡報嗎？

民進黨

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