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滙控及渣打宣布取消派息 今年不實施庫藏股

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
滙控及渣打宣布取消派息。圖/星島日報
滙控及渣打宣布取消派息。圖/星島日報

滙豐控股1日宣布，董事會接獲英倫銀行透過審慎監管局的書面通知，要求滙豐取消派發2019年第四次股息、每股港幣1.64元計畫；而渣打銀行也接獲類似要求。

滙控董事會同時還決定，不會進行任何普通股的回購（實施庫藏股）。

星島日報報導，滙控董事會指出，新型冠狀病毒疫情對當前環球經濟所造成的嚴重影響和潛在打擊，滙豐即使擁有龐大的資本、雄厚的資金和充裕的流動性，但當前局勢極不明朗，難以評估疫症的持續期及影響。

因此滙控董事會於討論審慎監管局的書面要求後，決定取消原定於2020年4月14日（星期二）派發的第四次股息，就取消派息對股東包括香港、英國及世界各地的個人股東所造成的影響，董事會表示遺憾。

滙控董事會還決定，在2020年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購（庫藏股）。

滙控董事會補充，待充分了解疫情的全面影響，以及環球經濟未來幾年的前景較為明朗之後，會重新檢討 2020 年的普通股股息政策及支付安排。

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