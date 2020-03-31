調查：香港7成受訪者指政府防疫措施不足
一項調查指出，香港約7成受訪者認為，政府應對新冠肺炎疫情的措施做得不足，另有6成指政府在控制疫情上的表現不好。
官方香港電台報導，這是中文大學亞太研究所今天公布的民調結果。調查於本月19至23日進行，以電話訪問了500多名市民。
但另一方面，調查發現，9成半受訪者支持政府規定所有外地抵港人士需接受14天強制檢疫和醫學監測；另有9成6贊成加重懲罰不實填報健康申報表或違反強制隔離措施的人。
調查同時顯示，近8成受訪者在不同程度上擔心會感染2019冠狀病毒疾疾（COVID-19，新冠肺炎）。
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