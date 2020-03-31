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6萬留美中小學生接回中？使館通知登記 民航局視情況包機

世界日報 / 中國新聞組／北京31日電
陸準備接回數萬留美中小學生。 中國新聞社
陸準備接回數萬留美中小學生。 中國新聞社

鑑於美國新冠肺炎疫情日益嚴重，中國準備撤離在美國約6萬名中學以下留學生。最近三周已有大量留學生先行返回中國。至於是否包機接回留學生等在外公民，民航局運輸司副巡視員靳軍號30日表示，對一些需求集中的飛行目的地有接受保障能力的城市，視情況啟動重大航空運輸保障機制，及時開通臨時的加班包機。

根據中國駐美大使館的重要通知，為做好留學生領事服務工件 ，駐美國使館歡迎在領區內（華盛頓特區、德拉瓦州、愛阿華州、肯塔基州、馬里蘭州、蒙大拿州、內布拉斯加州、北卡羅來納州、北達科他州、南卡羅來納州、南達科他州、田納西州、猶他州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州、懷俄明州）中小學就讀、未滿18歲的中國籍學生向使館登記信息。

靳軍號說，將按照國家加強對境外公民關心關愛的總體部署，民航局嚴格落實國務院聯控機制的相關部署要求。

面對海外留學生的困境，新東方教育科技集團董事長俞敏洪在微信公眾號「老俞閒話」提出建議，請相關部門在關注全體留學生的同時，特別關注有重大困難的留學生，其中主要包括18歲以下的小留學生，還有確實沒有安全的地方或者房子可以居住並自我隔離的學生。

建議指出，對於這些學生，當地大使館應該迅速提供幫助，以防出現不可預料的嚴重事故。比如大使館是否可以出面，在國外包下安全的酒店，提供給無居所的留學生隔離，大使館協助配送生活物資，費用可以讓留學生自理。

文中說，對於確實沒有辦法自我隔離或者缺乏自我生活能力的學生，建議國家能夠盡快安排包機把孩子們接回來，或者讓航空公司多安排幾架航班供留學生乘坐。

文中也提到，中國至少還有一百多萬留學生滯留在海外，要一下子把他們都弄回來，既不可行也不現實。家長要冷靜下來，如果孩子在海外有獨立的住處、足夠的吃用物資，就讓孩子先安心待著，等待時機。

建議還說，如果孩子在海外有安居的地方，有可以住在裡面不用再外出的房間，建議耐心待在房間自我隔離，比各種繞道回到國內更加安全。現在這種情況下，路上的風險遠遠大於待在房間裡的風險。實在不到萬不得已就不要外出，吃用的東西一次性買足。

留學生 大使館 民航局

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