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再二位數攀升！國內新冠肺炎增16確診 2例本土

英官員批中隱匿疫情 恐考慮排除華為5G

世界日報 / 中國新聞組／北京31日電

新冠肺炎疫情持續在歐美蔓延，英國近日出現了批評聲浪，包括不滿中國先是隱匿疫情，後又試圖以醫療物資「掠奪性地提供協助」其他國家，來壯大自己的經濟實力，呼籲重新審視中英兩國關係，甚至考慮英國5G建設排除中國電信巨擘華為。

BBC報導，英國衛生官員近日警告這場抗疫戰爭可能將持續半年之久，同時，也傳出愈來愈多的政府高官和執政保守黨高層對中國的指責聲。這是繼美國總統川普、國務卿龐培歐等美國政要公開指責中國沒有公開實際疫情，散布虛假信息之後，英國有高層官員第一次公開發出類似的聲音。

英國保守黨重臣之一內閣辦公室部長邁克爾戈夫（Michael Gove）在被問及英國政府應對疫情的備工作時說，中國方面的報告沒有清楚地說明病毒疫情的規模、性質和傳染性。

英國執政保守黨高層人物之一，曾擔任過保守黨領袖的前工作與養老金大臣伊恩鄧肯史密斯在周日郵報上發表文章，呼籲英國重新思考與中國未來的關係。「我認為至關重要的是我們開始討論對這個集權專制國家的依賴究竟到了什麼地步。」

史密斯還在倫敦一家電台節目中呼籲，西方應該聯手對抗中國，在疫情結束之後把一些工業生產撤出中國。

在這波輿論大潮中，還能聽到的一個據稱來自政府核心的內幕消息：唐寧街認為疫情結束後，中國面臨處理疫情的「大清算」。

周日郵報指出，英國官員認為，中國散布疫情的不實消息。包括英國的科學家們就中國現階段只有8萬逾確診人數發出警告，恐怕隱匿了至少15到40倍的確診人數，還有，中國政府放任散播美軍是病毒源頭的謠言。

由於英國強生（Boris Johnson）政府非常不滿中國，以致可能撤銷先前決定，不再允許華為開發英國5G網絡。

報導引述一位內閣官員表示：「我們不能袖手旁觀，讓中國隱匿的意圖毀了世界的經濟，然後回過頭來，好像什麼都沒發生過。」、「我們不只任由華為這樣的公司進入我國經濟，也讓華為在我國的基礎建設扮演重要角色。」

英國 疫情 保守黨

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