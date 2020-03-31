多國嫌棄中製試劑口罩 華春瑩：幫助心意真誠 勿政治解讀

針對近來多個國家陸續反映中國生產的新冠病毒快速檢測試劑盒測試結果不準確，以及口罩品質不合標準等問題，中國外交部發言人華春瑩30日表示，中方幫助別國的心意是真誠的，「希望有關問題不被政治化解讀。」

據中國外交部官網公告，華春瑩在例行記者會上回答記者提問稱，近期，有的國家透過外交渠道向中方提出商業採購需求，我們就此推薦有資質的出口企業與外國採購商溝通協商。「據我了解，外方採購商沒有反映通過上述渠道採購的物資有質量問題。」

她提到，對於近期有幾個國家提出從中國進口的抗疫物資出現質量問題，中國駐有關國家使館都第一時間進行了解核查，也第一時間作出回應。

華春瑩堅稱，在這些國家中，斯洛伐克醫務人員誤將慣用的核酸試劑檢測方法用於新購買的抗原試劑盒，造成結果不準確。而菲律賓衛生部官員日前也澄清，指出中國政府捐贈的檢測試劑盒與世衛組織提供的檢測試劑效果一致，「質量非常好」。

至於荷蘭官員說從中國進口的口罩不符合安全標準，華春瑩說，荷蘭衛生部官員29日表示，荷蘭透過荷蘭代理公司自行訂購的部分口罩「不適宜重症病房醫護人員使用」，荷蘭衛生部正就是否可向防護要求較低的醫護人員使用這批口罩事諮詢專業意見。

華春瑩表示，「中方幫助別國的心意是真誠的。如果在這一過程中，出現了個別問題，應本著實事求是的態度和精神，及時予以合理解決，但我們希望有關問題不被政治化解讀。」

另外，與此同時，中國商務部則於30日在官網刊登公告稱，將加強醫療物資出口質量管理。