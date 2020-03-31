黑心商抓不完 中國援外醫療物資頻受質疑

對於援外醫療物資品質受質疑，中國外交部發言人華春瑩昨天反指，先前外國給與中國的馳援也有不合格品項。但外界質疑，中國難杜絕黑心商，防疫產品良莠不齊，才是造成援外弄巧成拙主因。

華春瑩昨天在中國外交部例行記者會被問到援外醫療物資品質瑕疵問題時表示，中國駐有關國家使館都第一時間了解核查，部分問題是操作錯誤所導致，也有國家已澄清物資並無瑕疵。

她強調，中方幫助別國的心意是真誠的。如果在過程中，出現個別問題，應本著實事求是的態度和精神，及時予以合理解決，但希望有關問題不被政治化解讀。

華春瑩並稱，中方剛剛開始抗擊疫情階段，收到其他國家提供的物資中是有一些不合格的，「但當時我們選擇的是相信和尊重別國的善意，予以低調妥善處理」。

據紐約時報（The New York Times）中文網報導，因中國1月間曾試圖淡化肺炎的疫情，導致災難性後果，當局一直在尋求出售或捐贈口罩和其他防疫配備的機會，某種程度也是為了改善國際形象。

報導說，中國當局近期為此嚴加查緝不法，包括關閉數萬家生產假冒口罩、偽劣測溫槍和無效消毒劑的工廠，重慶市更動員8萬多人次警力掃蕩，以達成鼓勵廠商量產之際，同時兼顧防疫產品的品質，完善防疫外交的目標。

即便如此，漏網之魚仍抓不勝抓。報導指出，一名男子被發現在農場的臨時工廠，製造假冒的N95口罩，還有藥店出售根本沒有效果的偽劣消毒液，更有執法部門一口氣查獲700多萬個劣質口罩。

疫情重災區武漢居民也深受這些「假冒偽劣」商品所害。自由亞洲電台（RFA）20日報導，母親染疫而逝的丁先生指控，當時因床位不足，於是醫院行騙拒絕收容患者，「然後他們搞一個準確率只有30%的核酸檢測」，控制收治人數，很多病人就這樣枉死。

中國除了國內黑心商品層出不窮，如今援外物資狀況也頻傳。根據德國之聲（DW）中文網報導，捷克近期發現中國提供的試劑錯誤率偏高，西班牙則說他們獲得的試劑準確率僅30%，遠低於預期的80%。

報導說，土耳其也是拿到準確率與西班牙差不多的試劑公開宣布棄用，土國政府科學顧問團隊成員卡拉（Ates Kara）說：「我們試過了，這些快篩試劑根本沒用，西班牙使用這些工具是犯了大錯。」馬來西亞則是記取各國前車之鑑，以免步入他們的後塵，改向韓國下單20萬個。

大疫當頭，各國都有防疫的燃眉之急，中國援外物資狀況頻傳，猶如中國副總理孫春蘭3月初視察武漢市，也是因為防疫作為的瑕疵，遭遇當地居民高喊「假的、全部都是假的」場景重現。