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抗疫！香港傳染病處主任連續52天無休

世界日報 / 香港新聞組╱香港31日電
生防護中心傳染病處主任張竹君自1月7日起開始出席記者會報告疫情，2月8日起至今從未間斷，至昨天已連續52天在記者會上現身。 香港中國通訊社
生防護中心傳染病處主任張竹君自1月7日起開始出席記者會報告疫情，2月8日起至今從未間斷，至昨天已連續52天在記者會上現身。 香港中國通訊社

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，生署及醫院管理局自1月底起幾乎每日舉行記者會，生防護中心傳染病處主任張竹君自1月7日起開始出席記者會報告疫情，2月8日起至今從未間斷，至昨天已連續52天在記者會上現身。

香港01昨報導，張竹君無間斷地出現引起網民留意，昨日記者會中有記者詢問她身體狀況，以及「幾耐無放過假」，當局其他人員是否可協助其工作等。她笑言感謝記者關心，並指整個生署不少同事工作時間比她更長，其他同事亦有不同工作，像生署署長陳漢儀醫生及生防護中心總監黃加慶醫生要不斷開會，總監或其他許多同事工時間都長過她，自己則主要留守辦公室準備記者會。

據報導，今年1月7日食物及生局局長陳肇始教就預防新型傳染病的應變及防控措施會見記者，當日張竹君亦有陪同。她亦是武漢考察團成員之一，於1月中和食物及生局副局長徐德義等，到武漢市金銀潭醫院與多名國內專家進行面對面交流。

自1月底起張竹君出席記者會交代香港個案最新情況，當時記者會並非每日舉行，至2月8日始是無間斷每日進行。因此估計她至少連續52日工作，出席記者會。若由1月起計，估計她就疫情工作及見記者近70日。

記者會 香港

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