港男虛報隔離住址囚3個月 2逃「疫監」到內地也判刑

香港一名男子自稱沒有固定居所，從內地返港後向當局虛報檢疫地址，昨天被法院判處入獄3個月，是港府推行防疫措施後首名違法入獄的人。同日另有兩名男子違反居家檢疫令，分別囚6周及10天。

綜合媒體報導，31歲男子月初從內地經深圳灣口岸回港時，虛報接受檢疫的地址，被告在庭上求情說，他離港到內地探望朋友，回港後虛報地址，是因為在港沒有固定住所，近年一直在新界元朗街頭流連居住，虛假地址是為了避免被送往指定隔離檢疫營。

裁判官認為被告行為自私，打擊社會共同抗疫的決心，也令醫護徒勞無功，雖然被告對武漢肺炎的檢測結果屬陰性，沒有散播病毒能力，但病毒有潛伏期，任何人未經詳細檢測前，不能確保自己倖免。

另據大公報報導，違反居家檢疫令，期間偷往內地「解悶」的被告黃義強（41歲），是於2月10日經港珠澳大橋口岸入境，須在其深水南昌邨住所接受強制隔離14天至2月13日為止，但黃於同月13日試圖由港珠澳大橋離港時被截獲。

對於黃義強辯稱違令是因為「好悶想去玩」，主任裁判官羅德泉狠批「自私到極點」，決定判監六星期以反映案情的嚴重性。

另一名被告謝永鈺（37歲）2月8日經深圳灣到香港，獲告知須在其荃灣梨木樹邨住所隔離至同月21日，但謝2月12日試圖離港時被截獲。他昨日解釋，因得悉其母生病，當時只想「快點返鄉去探我媽媽」。

羅官判刑時指出，香港的防疫人員及醫護人員日以繼夜辛苦工作，防止疫情惡化，盡最大努力保護市民，但需要市民配合才能成事。然而，謝永鈺違反檢疫令的行為卻很自私，且極不負責任，「萬一有事，會影響好大一群人」，決定判監10天以示懲戒。