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「爆煲」！香港41確診者苦等病房 有人已候4天

世界日報 / 香港新聞組╱香港31日電
香港累計病例衝破600大關，公立醫院負壓隔離病床使用率再創新高，截至昨晚有41個確診病人仍未能入院。 香港中國通訊社
香港累計病例衝破600大關，公立醫院負壓隔離病床使用率再創新高，截至昨晚有41個確診病人仍未能入院。 香港中國通訊社

香港新冠肺炎確診個案急增，負壓病房瀕臨「爆煲」，截至昨晚有41個確診病人仍未能入院，當中包括27日確診的36歲男酒吧樂隊成員（513宗），至昨晚已經苦等病房4天。醫管局緊急在各聯網改裝病房增400張二線負壓病，昨起陸續啟用，供無發燒多於48小時、病發逾10天及無呼吸道病徵或腹瀉等的病人入住，以騰空一線病收新確診者。

綜合文匯報、明報報導，香港疫情開始出現失控跡象，醫療資源面臨擠兌，數據顯示，香港公立醫院有1012張負壓病床，使用率65%；負壓病房有534間，使用率為77%。瑪嘉烈醫院的負壓病房使用量達80%，有醫院更達100%；因為床位調配問題，有居於房的住戶兩天前確診，直至昨日中午才被送往醫院。數十位確診病人滯留社區，香港家居環境狹窄，無意中推高社區爆發的風險。

醫管局行政總裁高拔陞表示，若香港確診增加速度如歐美般「幾何級數上升」，可能要考慮轉變服務模式，讓康復快的病人回到社區繼續隔離。他認為，確診者病發7至10天後病徵減少但樣本仍呈陽性反應，這類病人需隔離，但治療需要相對較小，故能把幾名統一診斷的病人一起放在二線病。

袁國勇倡年輕輕症入駿洋邨

港大微生物學系講座教授袁國勇同意高拔陞的看法，建議徵狀輕微的年輕確診者若無發燒，可入住其他隔離設施如駿洋邨，待病毒數量減低，便可家居隔離。他擔心醫護開始疲勞，若有普通病房的長者感染，再帶病毒回老人院，「會好似森林大火，全香港辣着」。

據報導，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超，則不認同陽性患者回家隔離。港大感染及傳染病中心總監何栢良說，假設病人穩定，而安全環境配套做到，離開醫院到指定地方隔離或許可行，但反對讓糞便或痰液仍有病毒者回家，因香港環境擠迫，加上多大廈渠老舊，會有傳播風險。

針對公立醫院負壓病床及病房使用率接近飽和的問題。行政會議非官守議員林正財表示，港府正研究在醫院以外新建或尋找設施，以分流相對不需要大量醫療照顧或正在康復中的病人，當中包括建設港版「方艙」醫院，組裝屋和大型展覽中心均在研究範疇；另外，醫管局亦考慮將部分非新冠病人分流至私家醫院，相信很多私家醫院和私家醫生也會樂意幫忙。

香港 發燒 港大

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