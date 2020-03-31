香港不明感染源頻現 憂「社區大爆發」

香港昨天新增41宗確診新冠肺炎個案，累計682宗，直逼700宗大關。新增患者當中，有4人未能找到感染源頭，包括一名31歲男警員，潛伏期間曾上班及與朋友到西九文化區野餐。衛生防護中心傳染病處主任張竹君擔心，隨時出現社區大爆發，並承認部分患者的感染途徑不明，即使追蹤及隔離密切接觸者也難以截斷傳播鏈。

文匯報報導，張竹君表示，香港昨日新增確診涉及21男20女，年齡介乎11歲至65歲，當中34人有外遊紀錄，而無外遊史的7宗香港本土確診個案中，4宗個案仍未知源頭，其中一名31歲石硤尾警署男警員，上周五曾與3、4位朋友到西九文化區野餐，其朋友及家人被列為密切接觸者。男警並無到過女警出席的靶場燒槍，28日曾在工作的石硤尾警署返夜班及巡邏，一名警員與他曾有密切接觸，正接受隔離。

至於其他3宗香港本土個案，張竹君指，第670宗女子是公開大學的學護，曾到尖沙咀諾士佛臺酒吧「All Night Long」。由於學校已停課，她潛伏期間沒有上堂，亦沒有到過醫院。另第677宗個案與較早前確診的第533宗個案是其密切接觸者，第533宗個案曾於3月13日去過中環雲咸街酒吧「Draft Land」。而第683宗個案是第563宗確診個案的密切接觸者，後者潛伏期內沒有外遊，感染源頭未明。

據報導，張竹君透露，較早前確診的第566宗及618宗個案都沒有外遊紀錄，曾參加位於西營盤餐廳Potato Head的一個約10人的生日聚會，但未見是病毒源頭。

對於近日出現多宗未知感染源頭的個案，有專家形容情況「有些失控」。就此張竹君承認，每日有很多外地傳入個案，加上不時出現香港本土的未知源頭個案，形容情況令人擔心。

她說：「因為傳播途徑不明顯，可能是有些傳播不能夠追蹤，單靠追蹤密切接觸者，隔離密切接觸者，其實難以切斷傳播鏈，所以大家都要小心，因為你不知道在什麼情況，在街上有機會受感染。如果有患者去過人多的地方，隨時會有大爆發。」她呼籲市民如非必要，絕對不要外出。