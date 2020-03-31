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專家：香港疫情進入戰時狀態 確診恐破2000宗

世界日報 / 特派員李春╱香港31日電
專家稱港進入「戰時狀態」。 香港中國通訊社
專家稱港進入「戰時狀態」。 香港中國通訊社

香港新冠肺炎確診患者仍大量增加，部分醫院已病房爆滿，傳染病專家稱香港已入「戰時狀態」，立法會議建議闢出會展中心建臨時醫院。

香港昨天新增41宗確診個案，其中4宗香港本土個案未知感染源頭，生防護中心傳染病處主任張竹君形容情況令人擔心，承認部分患者的感染途徑不明，勸喻市民盡量留在家中。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，過去10天香港確診個案增加約430宗，已達公營醫療的臨界點，香港已進入「戰時狀態」，估計短時間內可能單日超過100宗確診。

香港新聞組╱香港31日電

明報報導，香港累計確診個案已達683宗，留學生返港避疫的半個月內，除了歐美輸入個案大增，香港本土個案亦升，過去半個月出現了32宗香港本土個案，由每日1、2宗，升至近3天每日有4至6宗，包括在房等了40小時才送院的21歲男子、幼稚園教師、石硤尾警署警員等均未能追查源頭。港大學者袁國勇說香港疫情「開始失控」，推算可能即將會有2000宗感染。

袁國勇表示現時疫情「開始少少失控」，指疫情初期有10多個內地到港者感染，引致後來百多宗相關個案。他以此推算，近期有200多宗外地輸入個案，可能即將會有2000宗感染。他認為，約7萬至10萬名

專家稱港進入「戰時狀態」。 香港中國通訊社
專家稱港進入「戰時狀態」。 香港中國通訊社
歐美回港者沒做病毒檢測，相比南韓及新加坡「香港測試數目太低」，加上追蹤工作慢，未能很快截斷傳播鏈，「再做不好，會變成義大利北邊」。

張竹君說，部分個案即使聯絡其密切接觸者亦找不到可疑源頭，情令人擔心，「隨時有大爆發的情出現」；又稱部分個案無病徵或病徵輕微，單靠追蹤密切接觸者可能未能截斷傳播，市民「在街上都可能受感染」，呼籲市民盡量留在家。

針對公立醫院負壓病床及病房使用率接近飽和的問題。行政會議非官守議員林正財日前接受內地媒體採訪時表示，特區政府正研究在醫院以外新建或尋找設施，以分流相對不需要大量醫療照顧或正在康復中的病人，當中包括建設港版「方艙」醫院。

澳門新增1確診 累計38例

澳門昨天新增1例輸入性新冠肺炎確診病例，44歲男性澳門居民由英國到香港經港珠澳大橋口岸入境，累計確診病例數增至38例。

香港 新冠肺炎 疫情

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