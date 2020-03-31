澳門發紅包 永久居民可領3.8萬元
澳門特區政府今（31）公布，因應疫情對經濟民生造成影響，逐步推行多項紓解民困措施，其中，現金分享計畫自明日起，4月1日至6月19日，分批向澳門特區永久性居民及非永久性居民，派發1萬（約新台幣3.8萬元）及6,000元（約新台幣2.3萬元）澳門元。
另外，為加強對居民及商戶的支援，推出水電費豁免及補貼措施。住宅用戶方面，獲豁免3至4月水費，及5至6月的一半水費，另外亦會豁免3至5月的電費。
至於為中小企推出的水電費補貼措施，設定金額上限，為期3個月，補貼上限為每戶每月3,000澳門元。電費補貼上限為每戶每月1萬元澳門元。但措施不適用於娛樂場、星級以上酒店場所，以及政府部門的水電合約。
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