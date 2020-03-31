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專家：咳嗽噴出「飛沫雲」遠至8公尺
新冠病毒在全球蔓延，各國要求民眾保持社交距離1至2公尺遠。但（MIT）實驗，如果環境潮濕，有人咳嗽的話，噴出的「飛沫雲」可遠至8公尺，因此建議要保持8公尺以上距離。
香港電台報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良呼籲民眾，用餐時最好叫外賣，假如要進入餐廳，脫下口罩後不要談話，以減低病毒傳播風險。
何栢良說，美國麻省理工學院（MIT）早前做過實驗，指出如果環境潮濕，有人咳嗽的話，噴出的「飛沫雲」可遠至8公尺，因此如果室內環境不通風，又有感染新型肺炎的人咳嗽，其他人都難避免受感染。
何栢良指出，一些有六至七人的家庭到餐館吃飯，要分開兩張餐桌而坐，但如果他們脫下口罩後繼續大聲談話，「飛沫雲」可能噴射至店內環境，因此建議市民在餐廳內脫下口罩後不要說話。
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