FAO：5月全球糧食供應鏈恐中斷 A股農業族群飆
聯合國糧農組織（FAO）日前稱，受全球疫情影響，全球糧食供應鏈將於4月至5月中斷。而俄國、越南等國家為保證糧食供給，已宣布停止出口。A股農業族群今（31）日走強，金健米業再度飆漲停，京糧控股大漲8%，傲農生物、農發種業、萬向德農紛紛拉升。
金融網報導，其中，柬埔寨首相宣布受新冠肺炎疫情影響，將自4月5日起禁止部分大米出口。埃及自3月28日起未來3個月內停止各種豆類產品的出口；哈薩克斯坦禁止出口小麥麵粉、紅蘿蔔、糖和馬鈴薯；越南暫停簽署新的大米出口合約；俄國將每周評估情況，再決定是否實施出口禁令。
市場認為，基於傳統思維和歷史規律，部分投資者將歷史上的疫情與飢荒套搬到現代世界，炒作大米股票，同時疫情期間部分國家限制大米出口也加劇資金湧入糧食股。
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