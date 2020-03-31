林鄭：新冠病毒對香港的打擊史無前例
香港行政長官林鄭月娥今（31）日出席行政會議前指，新型冠狀病毒疫情對香港的打擊是史無前例，下午將公布的2月零售銷售數據是有紀錄以來最大跌幅，強調飲食及零售業困難。
香港信報報導，她指出，早前已承諾啟動第二輪防疫抗疫基金，動用數以百億元協助在水深火熱行業的員工，亦正約見持份者，作出適當及盡快回應，令企業安心，並不用裁員。
林鄭月娥表示，早前約見地產建設商會希望減租，呼籲業主為商戶提供租金寬免共渡時艱，並要求有出租的政府部門檢視減租空間。
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