陸準備接回數萬留美中小學生

鑑於美國新冠肺炎疫情日益嚴重，大陸已準備撤離目前在美國中學以下的留學生，目前在美就學的中國中小學留學生在六萬人左右。但最近三周已有大量留學生先行返回中國。

根據中共駐美大使館的重要通知，為做好低留學生領事服務工件 ，駐美國使館歡迎在領區內（華盛頓特區、德拉瓦州、愛阿華州、肯塔基州、馬里蘭州、蒙大拿州、內布拉斯加州、北卡羅來納州、北達科他州、南卡羅來納州、南達科他州、田納西州、猶他州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州、懷俄明州）中小學就讀、未滿18歲的中國籍學生向使館登記信息。