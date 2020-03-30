日稱護衛艦在東海與大陸漁船「相撞」

新冠肺炎在歐洲延燒，荷蘭確診人數接近1萬人卻鬧口罩荒，當地衛生部宣布，中國製的130萬個口罩連同質量檢驗合格證本月21日運抵當地後，當局隨即分發給醫院應急，惟當局已收回其中的60萬個口罩，因為這批口罩不符合質量標準。中國駐荷蘭大使對此回應表示，已與荷蘭當局聯繫，了解、核實有關情況。

2020-03-30 16:46