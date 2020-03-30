聽新聞
test
0:00 / 0:00

日稱護衛艦在東海與大陸漁船「相撞」

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
日本NHK報導，日本海上自衛隊護衛艦今（30）日晚間在東海海域與一艘大陸渔船「相撞」。取自環球網
日本NHK報導，日本海上自衛隊護衛艦今（30）日晚間在東海海域與一艘大陸渔船「相撞」。取自環球網

環球網引述日本NHK報導，日本防衛省證實，日本海上自衛隊護衛艦今（30）日晚間在東海海域與一艘大陸漁船「相撞」。

這次撞船事故發生在東海，也就是經常引發中日釣魚台之爭的區域。不過這次雙方並未明指是否與釣魚台爭議有關。

NHK報導稱，中國漁船船員看起來無恙。至於「相撞」原因，日本防衛省正在進一步了解詳細情况。

日本共同社援引政府消息人士称，在此次事件中没有人死亡或失踪。

釣魚台 NHK 事故

延伸閱讀

志村健病逝 邵雨薇「想哭」：小時候的偶像

東奧／明年723開幕 延期損失20億美金起跳

志村健新冠肺炎病逝 胡瓜震驚「覺得不捨」

日本露天攜日本KDDI旗下電商 推跨國購物免運費

相關新聞

廈門航空30日起取消兩岸航線所有航班 旅客可辦非自願退票

廈門航空30日發佈公告稱，即日起到5月2日，取消兩岸航線所有航班。

捐他國試劑盒口罩頻被吐槽 中國：心意是真誠的

中國近來捐贈外國的新冠肺炎病毒檢測試劑盒及口罩，接連被反映品質不佳甚至不合標準。中國外交部發言人華春瑩今天說，中方幫助別...

陸準備接回數萬留美中小學生

鑑於美國新冠肺炎疫情日益嚴重，大陸已準備撤離目前在美國中學以下的留學生，目前在美就學的中國中小學留學生在六萬人左右。但最...

日稱護衛艦在東海與大陸漁船「相撞」

環球網引述日本NHK報導，日本防衛省證實，日本海上自衛隊護衛艦今（30）日晚間在東海海域與一艘大陸漁船「相撞」。

中國疾控中心主任：無人能預言病毒會大流行

中國曾宣稱新冠肺炎不會「人傳人」，影響疫情失控並擴散全球。對此，中國疾控中心主任高福辯稱，前期因無詳細流行病學數據，所以...

鍾南山：中國沒有大量「無症狀感染者」

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山推斷，中國還沒有大量的新型冠狀病毒「無症狀感染者」。據報導，鍾南山表示，關於中國國內「無症狀感染者」的情況，目前了解很有限，既沒有具體數字，也未有詳盡研究。

中國製呼吸機全球搶 訂單排到6月

新冠病毒肺炎疫情全球大流行，各國醫療資源極缺，尤其是呼吸機。媒體報導，中國作為全球呼吸機生產大國，多國紛紛向中國搶購呼吸機，一些工廠訂單甚至已排到6月以後；供不應求也造成價格飆漲，一些不肖分子趁機做起炒手。

進口口罩牟取暴利 捷克僑領被捕

捷克媒體報導，中國僑領試圖從中國進口醫療物資再轉賣以牟取暴利，結果遭警方查獲。

荷蘭為何宣布回收60萬個中製口罩？中國大使回應了

新冠肺炎在歐洲延燒，荷蘭確診人數接近1萬人卻鬧口罩荒，當地衛生部宣布，中國製的130萬個口罩連同質量檢驗合格證本月21日運抵當地後，當局隨即分發給醫院應急，惟當局已收回其中的60萬個口罩，因為這批口罩不符合質量標準。中國駐荷蘭大使對此回應表示，已與荷蘭當局聯繫，了解、核實有關情況。

嘲笑歐美防疫反自打臉 中國心虛不再提抄作業

中國自稱新冠肺炎疫情趨緩，反揶揄歐美不懂得效法中國抗疫，輿論充斥著「抄作業」都不會的論調，但隨著隱匿疫情、援贈頻擺烏龍及...

新冠肺炎重創中國經濟 在陸美商投資卻步

中國聲稱新冠肺炎疫情趨緩，積極力拚復工復產，不過中國美國商會25日公布的最新調查顯示，因受疫情影響，76%的商會會員對於...

疫情不止 2020京交會延期

受新冠肺炎疫情影響，陸媒新京報網今天報導，原定5月28日至6月1日在北京舉辦的「2020年中國國際服務貿易交易會」（京交...

熱門新聞

荷蘭為何宣布回收60萬個中製口罩？中國大使回應了

嘲笑歐美防疫反自打臉 中國心虛不再提抄作業

廈門航空30日起取消兩岸航線所有航班 旅客可辦非自願退票

網傳大陸版「N號房」 860萬用戶付費看兒童性侵影片

不滿沒戴口罩遭截查 外籍男出手襲陸防疫員被罰限期離境

陸準備接回數萬留美中小學生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。