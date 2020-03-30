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日稱護衛艦在東海與大陸漁船「相撞」
環球網引述日本NHK報導，日本防衛省證實，日本海上自衛隊護衛艦今（30）日晚間在東海海域與一艘大陸漁船「相撞」。
這次撞船事故發生在東海，也就是經常引發中日釣魚台之爭的區域。不過這次雙方並未明指是否與釣魚台爭議有關。
NHK報導稱，中國漁船船員看起來無恙。至於「相撞」原因，日本防衛省正在進一步了解詳細情况。
日本共同社援引政府消息人士称，在此次事件中没有人死亡或失踪。
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