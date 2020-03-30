陸外交部說明醫療產品品質問題 籲別政治化解讀

針對近有多國反映「中國生產的新型冠狀病毒快速檢測試劑盒測試結果不準確」，中共外交部發言人華春瑩30日說，中方幫助別國的心意是真誠的，如果出現了個別問題，應本著實事求是的態度和精神，及時予以合理解決，但希望有關問題不被政治化解讀。

新華社報導，華春瑩在當日例行記者會上說，近期很多國家在中國市場採購醫療物資。中方在保證國內防疫需求的前提下，支持有資質、有信譽的企業對外出口，並在生產、運輸、清關等各個環節為各國來華採購和企業有序出口提供便利。「有的國家通過外交渠道向中方提出商業採購需求，我們就此推薦有資質的出口企業與外國採購商溝通協商。據我了解，外方採購商沒有反映通過上述渠道採購的物資有質量問題。」

她表示，對於近期有幾個國家提出從中國進口的抗疫物資出現質量問題，中國駐有關國家使館都第一時間進行了了解核查，也第一時間作出了回應。

華春瑩舉例說，前幾天有斯洛伐克政府官員質疑自中國採購的快速檢測試劑盒可靠性問題。中國駐斯洛伐克使館立即向中方有關公司了解，初步判斷是斯方醫務人員誤將慣用的核酸試劑檢測方法用於新購買的抗原試劑盒。駐斯洛伐克使館就此作出提醒後，斯洛伐克外交部已明確表示，感謝中方在艱難時刻幫助斯方，讚賞中方協助斯方進口醫療物資，願與中方繼續加強防疫合作和經驗分享。

華春瑩說，菲律賓衛生部官員日前也已作出澄清，指中國政府捐贈的檢測試劑盒與世衛組織提供的檢測試劑效果一致，質量非常好。菲律賓衛生部還對此前有關言論引發的誤解表示歉意。

在荷蘭部分，荷蘭官員表示，從中國進口的口罩不符合安全標準，中國駐荷蘭使館也第一時間進行了聯繫核查。荷蘭衛生部官員29日下午反饋，荷蘭通過荷蘭代理公司自行訂購的部分口罩不適宜重症病房醫護人員使用，荷蘭衛生部正就是否可向防護要求較低的醫護人員使用這批口罩事諮詢專業意見。「荷方感謝中方近期在荷從中國採購、運輸防疫物資方面給予的大力支持和幫助。」

華春瑩表示，目前有很多國家提出希望向中方採購醫療物資，中國很多相關企業夜以繼日生產，目的就是要為其他國家抗擊疫情、努力保護更多人民生命健康提供物資保障。「中方幫助別國的心意是真誠的。如果在這一過程中，出現了個別問題，應本著實事求是的態度和精神，及時予以合理解決，但中方希望有關問題不被政治化解讀。」

華春瑩說，在中方剛剛開始抗擊疫情階段，中方收到其他國家提供的物資中是有一些不合格的，但當時中方選擇的是相信和尊重別國的善意，予以低調妥善處理。