中國疾控中心主任：無人能預言病毒會大流行

中國曾宣稱新冠肺炎不會「人傳人」，影響疫情失控並擴散全球。對此，中國疾控中心主任高福辯稱，前期因無詳細流行病學數據，所以無法判定人傳人；他並說，當時沒人能預言病毒會大流行。

此外，對於疫情在歐洲和美國大爆發，高福認為，「美國和歐洲防控過程中，最大的錯誤是人們沒有戴口罩」。

陸媒財新網今天報導，中國國家衛生健康委員會高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心主任高福近日接受美國科學雜誌（Science）採訪時，針對疫情引起的許多爭議作出回應，包括病毒是否源於武漢華南海鮮市場、中國分享病毒數據是否及時以及為何中國流行病學家早期難以看出「人傳人」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情爆發後，中國疾控中心受到「人傳人知情而不報」的指責，在這篇訪談中，高福認為，前期之所以無法判定人傳人，是因為「尚無詳細的流行病學數據」。

他解釋，「從一開始，人類就面臨著一種非常瘋狂和隱蔽的病毒。在義大利、歐洲其他地方和美國也是如此，科學家們從一開始就認為：好吧，這只是一種病毒」。

至於外界質疑早期病毒數據公布不及時一事，高福否認並表示，「我們已經及時與科學同行共享信息，但這涉及公共衛生，我們必須等待政策制定者公開宣布」。

他提到，不希望引起恐慌，當時沒有人能預言這種病毒會引起大流行。

談及華南海鮮市場是否為病毒最初來源時，高福認為存在兩種可能性，也就是市場有可能是最初起源地，也可能是病毒擴散開來的地方。

他表示，正在努力了解病毒起源，現在「沒有確鑿的證據表明（去年）11月出現了疫情」。

國際醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）1月曾發文披露武漢金銀潭醫院所收治前41例病例情況，研究圖表顯示，前4名感染者中有3人沒有華南海鮮市場曝露史，這為一直被認為是疫源地的華南海鮮市場打上問號。