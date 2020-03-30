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鍾南山：中國沒有大量「無症狀感染者」

世界日報 / 記者羅印、蔡敏姿／北京30日電
鍾南山推斷：中國大陸沒有大量「無症狀感染者」。新華社
鍾南山推斷：中國大陸沒有大量「無症狀感染者」。新華社

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山推斷，中國還沒有大量的新型冠狀病毒「無症狀感染者」。據報導，鍾南山表示，關於中國國內「無症狀感染者」的情況，目前了解很有限，既沒有具體數字，也未有詳盡研究。

鍾南山表示，根據已知的事實，可以做出一些推斷。例如，一般來說，無症狀感染者對與其密切接觸的人的傳染率很高，但中國近期新確診病例數不僅沒有上升，反而不斷下降，可以說明中國還沒有大量的「無症狀感染者」。

另據新京報報導，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨日在新冠肺炎多學科論壇上，談起國際疫情分析時表示，10月可能會是疫情低谷，之後可能還有高峰。

張文宏說，這個疾病目前是可以控制它的。但什麼時候會下來，時間點已經不掌握在中國手中。現在很多外國都爆發這種病毒，又有一些境外病例輸入中國。

究竟疫情結束何時才是個頭呢？張文宏稱，「歐洲什麼時候到了高峰，美國什麼時候到了高峰，就是我們開始吃定心丸的時候。」美國現在的情況也很糟糕，但應該還不是高峰時，暫時還不能放鬆警惕。

疫情 鍾南山 新冠肺炎

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