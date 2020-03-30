進口口罩牟取暴利 捷克僑領被捕

捷克媒體報導，中國僑領試圖從中國進口醫療物資再轉賣以牟取暴利，結果遭警方查獲。

捷克新聞網站27日報導，上周警方沒收的68萬個口罩和2萬8000個呼吸器，原來是由捷克青田同鄉會會長周靈建所進口，他試圖以高價轉賣給捷克政府以牟取暴利。

隨著新冠病毒疫情擴大，歐洲出現醫療物資短缺的現象，各國紛紛向中國採購。

這批被沒收口罩的部分箱子上貼了中國和義大利的國旗，顯然是中國要捐給義大利的物資，義大利為此還指控捷克沒收，引起兩國的不快。

捷克內政部長哈瑪謝克以警方仍在調查當中為由，拒絕對此評論。

報導說，身兼「布拉格時報」社長的周靈建是捷克重要僑領，與中國大使館過從甚密，去年才陪同捷克總統齊曼訪問北京。

據對中國僑界有深入研究的解析中國智庫學者吉魯斯表示，周靈建領導的青田同鄉會也是中國和平統一促進會的主要成員，後者主辦的春節活動經常吸引對中共友好的現任及卸任捷克官員參加。