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荷蘭為何宣布回收60萬個中製口罩？中國大使回應了

世界日報 / 中國新聞組／北京30日電
中國口罩產量大增，不僅供應國內需求，也出口到了歐洲，但品質卻大有問題。 取材自中新網
中國口罩產量大增，不僅供應國內需求，也出口到了歐洲，但品質卻大有問題。 取材自中新網

新冠肺炎在歐洲延燒，荷蘭確診人數接近1萬人卻鬧口罩荒，當地衛生部宣布，中國製的130萬個口罩連同質量檢驗合格證本月21日運抵當地後，當局隨即分發給醫院應急，惟當局已收回其中的60萬個口罩，因為這批口罩不符合質量標準。中國駐荷蘭大使對此回應表示，已與荷蘭當局聯繫，了解、核實有關情況。

此外，中國各地逐漸復工，在百業蕭條下，生產「口罩」成為投機熱錢最新的標的。據稱，投資300萬（人民幣，約42萬美元）20多天就能回本，短時間內，生產口罩企業新增1.2萬家，粗製濫造口罩也充斥市場。

綜合媒體報導，荷蘭政府日前從中國進口130萬個FFP2口罩（相等於N95規格），當中質量不合格的數量達60萬個，政府於28日緊急回收。

荷蘭衛生部聲明，檢查發現該批FFP2口罩的濾芯有缺陷，不能阻止病毒進入口腔或鼻子，第二次測試還顯示口罩不符合質量規範，現在已經決定不使用這批口罩。暫未知該批口罩是中國捐贈，還是荷蘭向其購買。

當地媒體引述知情人士稱，出問題的口罩品質相當差勁，不但沒達到FFP2標準，連安全性較低的FFP1都未達標，充其量只是FFP0.8。當地廣播地台引述醫院人士表示：「當他們把口罩送到我們醫院時，我立即拒絕了這些口罩。」

根據中國駐荷蘭使館官網發布消息，駐荷大使徐宏回應媒體詢問表示，「對於3月28日媒體有關荷蘭從中國購買的一批口罩存在質量問題的報導，大使館高度關注，並在當晚第一時間與荷蘭外交部、衛生部聯繫，了解核實有關情況。29日，我本人應約與荷蘭醫療護理大臣範萊恩通話。範萊恩大臣表示，真誠感謝中方為荷蘭抗擊疫情所提供的大力支持和幫助；關於荷方從中國採購的部分口罩不適宜重症病房醫護人員佩戴的問題，荷方正在進一步釐清有關情況，俟有結果，將第一時間向中方通報。希望這一孤立事件不會影響兩國在抗擊疫情領域的友好合作。我對范萊恩大臣通報上述情況表示感謝。」

另據媒體日前報導，不只中國出口的口罩被指素質有問題，繼捷克、菲律賓之後，西班牙當局上周亦公布，數十萬來自中國的病毒快速測試劑可靠性有問題。

香港文匯報報導則指出，目前在中國，口罩已成為市場「印鈔機」，大量公司及資金投入，令中國口罩產量至上月底達到每天1.16億個，且勢頭不斷。僅福建一省，產量由上月底1000萬個，不到20日倍增至2119萬個。

有業者表示，「口罩成本6、7毛錢，批發價是1.6元，一個能夠賺1元，一條生產線一天能夠賺近4萬元（約5634美元），五條生產線投資不到300萬元，一天就可賺20萬元（約2.8萬美元），20多天就可回本。」

而製作口罩的重要材料過濾層熔噴布1噸已飆升超過40萬元（約5.6萬美元），以前僅2萬元，暴漲20倍。

由於利益龐大，一些不懂行的人也聞風而至盲目投資。有些人花錢設置了產線，卻沒有渠道採購原料，只好將設備折價轉手賣出。

不少業者認為，目前歐美需求量大，中國在滿足自身需求後還有大量可以出口。未來幾個月一旦全球疫情好轉，暴增的產能將導致龐大過剩危機，許多後進入實力不濟的企業將面臨倒閉風險，估計他們賤賣的設備也沒人接手，到時將損失慘重。

口罩 荷蘭 疫情

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