習近平今赴浙江 考察港口和園區企業復工
大陸國家主席習近平今（29）日赴浙江考察，他先後來到寧波舟山港穿山港區碼頭、北侖大碶高端汽配模具園區，了解港口和園區企業復工復產情況。
央視新聞報導，習近平調研的穿山港區貨櫃箱碼頭是繼深圳鹽田國際碼頭後全球第二大單體集裝箱碼頭，碼頭岸線3,410公尺，擁有十個大型專業泊位，2019年完成貨櫃箱吞吐量1,035萬標箱，在「一帶一路」建設中具樞紐效果。
寧波舟山港集團由原寧波港集團與舟山港集團整合組建成立，由穿山、北侖等19個港區組成。2019年寧波舟山港完成貨物吞吐量11.2億噸，連續11年位居世界第一。
疫情發生以來，寧波舟山港穿山港區採取科學有效的防控措施，盡可能減少疫情對生產作業影響，成為穩定大陸外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉的重要保障。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言