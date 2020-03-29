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香港禁4人以上公眾聚集 旺角街頭冷清

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港禁4人以上公眾聚集，旺角街頭冷清。香港電台
香港禁4人以上公眾聚集，旺角街頭冷清。香港電台

香港禁止在公眾地方進行多於4人群眾聚集的新規例，凌晨起實施。在旺角街頭，人流明顯比過往假期時冷清。

據香港電台報導，至於限制餐飲業入座人數及餐桌距離等規例就在昨日傍晚起實施，食環署聯同警方昨晚到部分酒吧和餐廳巡查，大部分餐廳都有執行新規定；不過，部分餐廳包括食環署轄下的熟食中心，就有食客無理會新規例，繼續超過4人進餐。

另外，有6類公眾娛樂場所傍晚起亦要關閉，有市民趕在戲院關閉前，連續看3套電影

最近兩周，香港的確診個案由138例，急劇增至3月27日的518例，升幅近3倍。港府呼籲市民切勿鬆懈。

香港 餐飲業 電影

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