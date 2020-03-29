香港禁4人以上公眾聚集 旺角街頭冷清

在武漢市中心醫院擔任眼科醫生的李文亮，因為早在2019年12月30日就向外界發出防護預警，而被稱為武漢病毒的「吹哨人」，但在對抗疫情的過程中，李文亮不幸感染上新冠肺炎，經搶救無效最後仍不幸在2020年2月7日去世。

2020-03-27 13:43