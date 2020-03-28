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中國急令重新關閉電影院 疫情再惹疑

中央社 / 台北28日電
國家電影局昨晚突然通知，要求復業的電影院立即暫停營業。。 示意圖／聯合報系資料照
國家電影局昨晚突然通知，要求復業的電影院立即暫停營業。。 示意圖／聯合報系資料照

就在中國各地各行業陸續復工之際，國家電影局昨晚突然通知，要求復業的電影院立即暫停營業。有分析說，中國新冠肺炎疫情未如宣傳的已經控制，否則官方不會下令重新關閉已開業的電影院。

綜合中國證券報等陸媒報導，國家電影局27日晚間突然下發通知，要求所有影院暫不復業，已復業的立即停止營業。具體復業時間另行通知。

中國電影業原本已陸續自20日開始復工。據快科技報導，21日有507家復工，復工率4.47%，票房人民幣3.1萬元；昨晚接到通知後，復工的影院陸續開啟退票工作。

前瞻網引述業內人士說，國家電影局沒有解釋這麼做的原因，可能是擔心人員聚集；但也有分析認為，可能是因為恢復營業的電影票房並不理想，擔心打擊行業人士士氣。

不過，有海外華文媒體引述時政評論員石實表示，這項通知顯示，中國國內疫情未如官方所宣傳的那般已經控制住，否則國家電影局也不會下令重新關閉已恢復營業的電影院。

分析人士說，「現在國內各行業都在積極復工，尤其是電影業正經歷寒冬時期，如果不是疫情嚴重、可能會造成人傳人危險的話，電影院是不會重新關門或暫不復業的」。

美國之音中文網今天也質疑北京宣稱的已經「成功」控制住疫情的說法。

報導說，鑑於中國的電影院並非外國人士或來自國外的華人聚集之處，「目前還不清楚中國當局為何要禁止電影院開放，已經開放的也要重新關閉，也不清楚中國國家電影局是否掌握有關疫情的另一種不同於官方宣傳的信息」。

2019冠狀病毒疾病去年12月首先在武漢出現後，官方表示疫情「可防可控」、「未見明顯人傳人」，這種誤導性的宣傳加上不透明的作法，導致疫情逐步擴散至中國各地和全球。

身兼中國疫情領導小組組長的國務院總理李克強23日在疫情防控會議表示，各地不能為了追求零報告而瞞報漏報，並強調「早發現、早報告、早隔離、早治療」的防控措施要落實到位。

石實認為，「中共是缺什麼說什麼。李克強要求不要瞞報漏報，就說明各地瞞報漏報現象普遍存在，否則他也不需要強調該問題了」。

國家衛生健康委員會官網今早通報，中國大陸昨天新增新冠肺炎確診病例54例，均為境外移入，本土再度歸零無新增。

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