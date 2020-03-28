美方簽署台北法案 國台辦：毫無道理 自相矛盾

大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日就美方簽署通過所謂2019年台北法案表示，外交部等部門已表明大陸堅決反對美方簽署2019年台北法案的嚴正立場，並已向美方提出嚴正交涉。

朱鳳蓮指出，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。世界上180個國家與中國建交，美國早在40多年前就在一個中國原則基礎上同中國建交。

她強調，現在美國卻簽署法案阻撓其他主權國家與中國發展正常國家關係，毫無道理、自相矛盾，違背國際法和國際關係基本準則。

朱鳳蓮表示，中國的國家統一、民族復興是歷史大勢，是任何力量阻擋不了的，台獨是歷史逆流，是絕路，是絕不會得逞的。