快訊

酒駕男開車衝撞 警開5槍誤擊女乘客中彈身亡

美方簽署台北法案 國台辦：毫無道理 自相矛盾

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖/中國台灣網
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖/中國台灣網

大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日就美方簽署通過所謂2019年台北法案表示，外交部等部門已表明大陸堅決反對美方簽署2019年台北法案的嚴正立場，並已向美方提出嚴正交涉。

朱鳳蓮指出，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。世界上180個國家與中國建交，美國早在40多年前就在一個中國原則基礎上同中國建交。

她強調，現在美國卻簽署法案阻撓其他主權國家與中國發展正常國家關係，毫無道理、自相矛盾，違背國際法和國際關係基本準則。

朱鳳蓮表示，中國的國家統一、民族復興是歷史大勢，是任何力量阻擋不了的，台獨是歷史逆流，是絕路，是絕不會得逞的。

台北法案 台獨 外交部

延伸閱讀

陸禁入境 砍9成國際航班 兩岸往來不受影響

新冠疫情讓蘋果供應鏈省思 台商紛紛將產能移出大陸

大陸為防疫28日起關閉國門 但兩岸往來不受影響

國台辦：大陸1月3日就啟動兩岸公衛通報機制

相關新聞

大陸28日起封境 不影響兩岸航班

為防堵新冠肺炎持續從境外移入，大陸宣布今（28）日起，暫停持中國簽證和居留許可的外國人入境。此外，29日起，大陸大砍九成國際航班，所有外國航空公司每周只能飛航中國大陸一個班次。不過，兩岸航線與持台胞證入境均不受影響。

大陸會不會有第二波疫情？ 鍾南山估計：不會

大陸陸續復工、各省陸續開學，下個月4月8日武漢即將解封，外界仍舊質疑，大陸是否控制住疫情。中國國家衛生健康委員會高級別專...

中共中央政治局：引導貸款市場利率下行

中共中央政治局27日召開會議，中共總書記習近平在會議中指出，要抓緊研究提出積極應對的一攬子宏觀政策措施，積極的財政政策要...

大陸為防疫28日起關閉國門 但兩岸往來不受影響

為防堵新冠肺炎持續從境外輸入，大陸28日起，將暫停持中國簽證和居留許可的外國人入境。此外，29日起，大陸還將大砍九成國際...

遭新冠肺炎重創 港鐵：安排員工請年假

受新冠肺炎影響，香港地鐵行政總裁金澤培向員工發信，指疫情爆發讓香港籍全球的客運及物業業務受到嚴重打擊，港鐵將向員工實施影...

新冠疫情引發的大陸搶註商標亂象

在武漢市中心醫院擔任眼科醫生的李文亮，因為早在2019年12月30日就向外界發出防護預警，而被稱為武漢病毒的「吹哨人」，但在對抗疫情的過程中，李文亮不幸感染上新冠肺炎，經搶救無效最後仍不幸在2020年2月7日去世。

王英津：國民黨面對大陸仍須講「九二共識」

國民黨新任黨主席江啟臣上任後，外界關注未來他如何與大陸互動。中國人民大學政治學系教授王英津表示，不論國民黨如何調整兩岸路...

中共黨報文章：中華民國台灣是「新冠」遮「舊顏」

上海東亞研究所副所長王海良今（27）日在人民日報海外版撰文指出，「中華民國台灣」是一個「新冠」，新在它把中華民國與台灣合...

港府：今昨兩天接回滯留湖北港人順利 共558名港人返港

港府於今昨兩日執行接回滯留湖北港人的第二次包機，香港政制及內地事務局長聶德權表示，兩天的執飛接回滯留湖北港人順利，共有5...

新冠肺炎已回零 他們仍失聯

2020年三月中旬，也就是中國大陸多個省市新增新冠病例感染人數開始回零之時。被視為"紅二代"的前地產大亨任志強開始失聯。之前有一篇題為《剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜》的網文炮轟習近平，直指北京抗擊新冠病毒（COVID-19）疫情不力。文章隨後在網絡上廣為流傳。據《南華早報》獨立調查，這篇文章確系任志強所寫。該文指出，中共內部面臨"執政危機"，而對言論自由的鉗制阻礙了抗擊疫情工作的開展，從而導致疫情嚴重爆發。綽號"任大炮"的任志強出生高干家庭，曾任華遠集團董事長。原本屬於中國紅二代精英高層的他，近年來因關注民生國情，敢於批評中國執政層而廣獲民間好評。

習近平呼籲：G20成員共同防止世界經濟陷入衰退

大陸國家主席習近平26日晚間在北京出席20國集團（G20）領導人應對新冠肺炎特別峰會。習近平呼籲，20國集團成員採取共同...

國台辦：大陸1月3日就啟動兩岸公衛通報機制

中共國台辦發言人朱鳳蓮26日表示， 大陸1月3日即啟動兩岸突發公共衛生事件應急通報機制，並及時向台灣疾控中心通報大陸疫情...

熱門新聞

湖北解封！江西不讓湖北民眾過來 兩地警察大打出手

武漢開放殯儀館領骨灰 現場排滿長長人龍

大陸為防疫28日起關閉國門 但兩岸往來不受影響

新冠疫情讓蘋果供應鏈省思 台商紛紛將產能移出大陸

大陸會不會有第二波疫情？ 鍾南山估計：不會

武漢多少人死於肺疫 陸媒：骨灰罈數洩漏端倪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。