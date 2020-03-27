快訊

每100位男性就有1個會員？南韓「N號房事件」的虛與實

新冠肺炎疫情升溫 美股早盤重挫800點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新華社：「類包機」接回湖北台人是捨近求遠 徒增風險

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
第2批武漢包機抵台，旅客下飛機場景。（資料照／中央流行疫情指揮中心）
第2批武漢包機抵台，旅客下飛機場景。（資料照／中央流行疫情指揮中心）

我政府宣布以「類包機」的模式，要求滯留湖北台人自行到上海浦東機場搭華航班機返台。新華社晚間發表評論文章，質疑民進黨政府不是從台胞權益角度務實解決問題，而是在製造新問題、新麻煩，並繼續製造偏見和歧視。

文章稱，民進黨當局口口聲聲防疫優先，現在卻要讓數百台胞從湖北各地輾轉數百甚至上千公里，前往上海去搭飛機，就沒考慮過途中可能存在的防疫風險？他們也曾聲稱弱勢優先，但按其要求指定從上海搭機，滯留台胞中的老人、孕婦、孩童等等不能就近從武漢直飛台灣，要麼必須承受奔波之苦，要麼被迫放棄回家。這就是台方所謂的「弱勢優先」嗎？

同時，要如何篩選優先順序？是先搶先贏，還是弱勢優先？且為什麼對滯留湖北台胞從上海搭乘正常航班回去，還要進行14天集中隔離檢疫，而對從其他疫情嚴重地區返台的民眾卻不採取同樣措施？顯然，民進黨當局的做法不符合安全便利原則，徒增風險、不便和成本。

文章稱，按照大陸方面提出的方案，如繼續由東航運送或東航、華航各執飛兩個航班運送，本周內即可將滯留湖北的800多名台胞全部運送返鄉。這是最能滿足台胞需求、也是最為安全便利的做法。而民進黨當局卻捨近求遠，不惜讓這些返鄉台胞增加交通勞苦和防疫風險，絲毫看不出他們有讓這些台胞順利、平安返鄉的誠意。

希望他們回歸人性考量，真心為苦盼回家的台胞做點好事，莫讓已經心力交瘁的滯留湖北台胞一再傷心、失望。

陸委會今天稍早表示，上海「類包機」是為盡速接回所有滯留湖北台灣民眾，海基會會視實際需求人數，再與相關機關及華航協調如何妥適安排。

上海 民進黨

延伸閱讀

湖北解封！江西不讓湖北民眾過來 兩地警察大打出手

陸欲從武漢送回台人 陸委會：前兩輪基礎下協調

陸盼以東航、華航載回國人 陸委會：視人數做妥善安排

滯留湖北台人：赴上海有困難 兩岸協調應處

相關新聞

新華社：「類包機」接回湖北台人是捨近求遠 徒增風險

我政府宣布以「類包機」的模式，要求滯留湖北台人自行到上海浦東機場搭華航班機返台。新華社晚間發表評論文章，質疑民進黨政府不...

大陸為防疫28日起關閉國門 但兩岸往來不受影響

為防堵新冠肺炎持續從境外輸入，大陸28日起，將暫停持中國簽證和居留許可的外國人入境。此外，29日起，大陸還將大砍九成國際...

大陸會不會有第二波疫情？ 鍾南山估計：不會

大陸陸續復工、各省陸續開學，下個月4月8日武漢即將解封，外界仍舊質疑，大陸是否控制住疫情。中國國家衛生健康委員會高級別專...

中共中央政治局：引導貸款市場利率下行

中共中央政治局27日召開會議，中共總書記習近平在會議中指出，要抓緊研究提出積極應對的一攬子宏觀政策措施，積極的財政政策要...

遭新冠肺炎重創 港鐵：安排員工請年假

受新冠肺炎影響，香港地鐵行政總裁金澤培向員工發信，指疫情爆發讓香港籍全球的客運及物業業務受到嚴重打擊，港鐵將向員工實施影...

新冠疫情引發的大陸搶註商標亂象

在武漢市中心醫院擔任眼科醫生的李文亮，因為早在2019年12月30日就向外界發出防護預警，而被稱為武漢病毒的「吹哨人」，但在對抗疫情的過程中，李文亮不幸感染上新冠肺炎，經搶救無效最後仍不幸在2020年2月7日去世。

王英津：國民黨面對大陸仍須講「九二共識」

國民黨新任黨主席江啟臣上任後，外界關注未來他如何與大陸互動。中國人民大學政治學系教授王英津表示，不論國民黨如何調整兩岸路...

中共黨報文章：中華民國台灣是「新冠」遮「舊顏」

上海東亞研究所副所長王海良今（27）日在人民日報海外版撰文指出，「中華民國台灣」是一個「新冠」，新在它把中華民國與台灣合...

港府：今昨兩天接回滯留湖北港人順利 共558名港人返港

港府於今昨兩日執行接回滯留湖北港人的第二次包機，香港政制及內地事務局長聶德權表示，兩天的執飛接回滯留湖北港人順利，共有5...

新冠肺炎已回零 他們仍失聯

2020年三月中旬，也就是中國大陸多個省市新增新冠病例感染人數開始回零之時。被視為"紅二代"的前地產大亨任志強開始失聯。之前有一篇題為《剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜》的網文炮轟習近平，直指北京抗擊新冠病毒（COVID-19）疫情不力。文章隨後在網絡上廣為流傳。據《南華早報》獨立調查，這篇文章確系任志強所寫。該文指出，中共內部面臨"執政危機"，而對言論自由的鉗制阻礙了抗擊疫情工作的開展，從而導致疫情嚴重爆發。綽號"任大炮"的任志強出生高干家庭，曾任華遠集團董事長。原本屬於中國紅二代精英高層的他，近年來因關注民生國情，敢於批評中國執政層而廣獲民間好評。

習近平呼籲：G20成員共同防止世界經濟陷入衰退

大陸國家主席習近平26日晚間在北京出席20國集團（G20）領導人應對新冠肺炎特別峰會。習近平呼籲，20國集團成員採取共同...

國台辦：大陸1月3日就啟動兩岸公衛通報機制

中共國台辦發言人朱鳳蓮26日表示， 大陸1月3日即啟動兩岸突發公共衛生事件應急通報機制，並及時向台灣疾控中心通報大陸疫情...

熱門新聞

湖北解封！江西不讓湖北民眾過來 兩地警察大打出手

武漢開放殯儀館領骨灰 現場排滿長長人龍

到上海困難重重 滯鄂國人飆淚：政府有替孩子想過嗎

大陸宣布 29日起外籍航空公司每周往返中國僅限1班

任正非：華為砸6,000億拚研發

大陸為防疫28日起關閉國門 但兩岸往來不受影響

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。