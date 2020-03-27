新華社：「類包機」接回湖北台人是捨近求遠 徒增風險

我政府宣布以「類包機」的模式，要求滯留湖北台人自行到上海浦東機場搭華航班機返台。新華社晚間發表評論文章，質疑民進黨政府不是從台胞權益角度務實解決問題，而是在製造新問題、新麻煩，並繼續製造偏見和歧視。

文章稱，民進黨當局口口聲聲防疫優先，現在卻要讓數百台胞從湖北各地輾轉數百甚至上千公里，前往上海去搭飛機，就沒考慮過途中可能存在的防疫風險？他們也曾聲稱弱勢優先，但按其要求指定從上海搭機，滯留台胞中的老人、孕婦、孩童等等不能就近從武漢直飛台灣，要麼必須承受奔波之苦，要麼被迫放棄回家。這就是台方所謂的「弱勢優先」嗎？

同時，要如何篩選優先順序？是先搶先贏，還是弱勢優先？且為什麼對滯留湖北台胞從上海搭乘正常航班回去，還要進行14天集中隔離檢疫，而對從其他疫情嚴重地區返台的民眾卻不採取同樣措施？顯然，民進黨當局的做法不符合安全便利原則，徒增風險、不便和成本。

文章稱，按照大陸方面提出的方案，如繼續由東航運送或東航、華航各執飛兩個航班運送，本周內即可將滯留湖北的800多名台胞全部運送返鄉。這是最能滿足台胞需求、也是最為安全便利的做法。而民進黨當局卻捨近求遠，不惜讓這些返鄉台胞增加交通勞苦和防疫風險，絲毫看不出他們有讓這些台胞順利、平安返鄉的誠意。

希望他們回歸人性考量，真心為苦盼回家的台胞做點好事，莫讓已經心力交瘁的滯留湖北台胞一再傷心、失望。

陸委會今天稍早表示，上海「類包機」是為盡速接回所有滯留湖北台灣民眾，海基會會視實際需求人數，再與相關機關及華航協調如何妥適安排。