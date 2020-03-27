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中共中央政治局：引導貸款市場利率下行
中共中央政治局27日召開會議，中共總書記習近平在會議中指出，要抓緊研究提出積極應對的一攬子宏觀政策措施，積極的財政政策要更加積極有為，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，適當提高財政赤字率，發行特別國債，增加地方政府專項債券規模，引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。
習近平還表示，要落實好各項減稅降費政策，加快地方政府專項債發行和使用，加緊做好重點專案前期準備和建設工作。
習近平還指出，並要充分發揮再貸款再貼現、貸款延期還本付息等金融政策的牽引帶動作用，疏通傳導機制，緩解融資難融資貴，為疫情防控、復工復產和實體經濟發展提供精準金融服務。
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