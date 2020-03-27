港府加強防疫 禁止4人以上聚集
香港當局今天公布更多防止新冠肺炎擴散的嚴厲措施，包括29日起禁止超過4人以上的聚集，以及勒令電影院自明晚起關閉等。
香港行政長官林鄭月娥晚間在記者會上宣讀了相關措施。她說，由於最新確診2019冠狀病毒疾疾個案較兩週前增加了3倍，政府有必要採取更嚴厲的防疫措施。
林鄭月娥公布的措施包括：
一、 自週日起，禁止4人以上在公共地方聚集，但有豁免，包括工作間聚集、履行政府功能的聚集、法庭和區議會等聚集、婚宴和喪禮等。
二、 明晚起，餐飲店包括酒吧和餐廳只能提供平常的50%的飯桌、飯桌之間要有1.5公尺距離、每桌不能多於4人、要量度客人體溫、向客人提供消毒液等，而客人除了吃東西外都要戴上口罩。
三、 同樣自明晚起，本地6類娛樂場所需要關閉，包括遊戲機中心、健身院、俗室、電影院和遊樂場所如桌球室和溜冰場等。
以上措施自實施日起執行14天。
林鄭月娥表示，明白這些措施將會嚴重衝擊相關行業的生意，當局會向餐飲業及娛樂場所等提供資助，但前提是這些營業場所不能解僱員工。
在此之前，港府已實施多項防疫措施，且至今有效，包括：
一、 禁止非港人入境。
二、 港人及其他獲准入境的人強制隔離檢疫14天。
衛生官員下午公布，本地確診肺炎病例已達到518宗，而兩週前只有138宗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言