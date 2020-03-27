港府加強防疫 禁止4人以上聚集

香港當局今天公布更多防止新冠肺炎擴散的嚴厲措施，包括29日起禁止超過4人以上的聚集，以及勒令電影院自明晚起關閉等。

香港行政長官林鄭月娥晚間在記者會上宣讀了相關措施。她說，由於最新確診2019冠狀病毒疾疾個案較兩週前增加了3倍，政府有必要採取更嚴厲的防疫措施。

林鄭月娥公布的措施包括：

一、 自週日起，禁止4人以上在公共地方聚集，但有豁免，包括工作間聚集、履行政府功能的聚集、法庭和區議會等聚集、婚宴和喪禮等。

二、 明晚起，餐飲店包括酒吧和餐廳只能提供平常的50%的飯桌、飯桌之間要有1.5公尺距離、每桌不能多於4人、要量度客人體溫、向客人提供消毒液等，而客人除了吃東西外都要戴上口罩。

三、 同樣自明晚起，本地6類娛樂場所需要關閉，包括遊戲機中心、健身院、俗室、電影院和遊樂場所如桌球室和溜冰場等。

以上措施自實施日起執行14天。

林鄭月娥表示，明白這些措施將會嚴重衝擊相關行業的生意，當局會向餐飲業及娛樂場所等提供資助，但前提是這些營業場所不能解僱員工。

在此之前，港府已實施多項防疫措施，且至今有效，包括：

一、 禁止非港人入境。

二、 港人及其他獲准入境的人強制隔離檢疫14天。

衛生官員下午公布，本地確診肺炎病例已達到518宗，而兩週前只有138宗。