遭新冠肺炎重創 港鐵：安排員工請年假

受新冠肺炎影響，香港地鐵行政總裁金澤培向員工發信，指疫情爆發讓香港籍全球的客運及物業業務受到嚴重打擊，港鐵將向員工實施影響較低，但有助實質財務的措施，包括要港鐵員工先請年假。

星島日報報導，金澤培在信中表示，港鐵面臨前所未有的挑戰，業務雖然在今年1月從谷底回升，但新型冠狀病毒疫情爆發，導致香港及全球的業務，包括客運及物業業務亦受到沉重打擊。

金澤培指出，港鐵面對艱鉅挑戰，仍會以推動香港安全，以及與港民共同抗疫為目標。港鐵會透過成本控制措施，保障就業及維持公司財務穩健，故會實施對員工影響較低，並有助實質財務效果措施，當中包括安排員工先清理年假。若需要實施更多相關措施，將與員工組織保持密切溝通。

數據顯示，港鐵客運量持續減少，2月總客運量為7140.5萬人次，年減43.5%，月減38.7%。