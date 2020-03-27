澳門新增三例確診新冠肺炎 累計33起病例

澳門26日新增3例新冠肺炎輸入病例，累計確診達33例。新增的3名患者中，1名發病患者是從美國搭乘飛機抵達香港，再將港珠澳大橋返澳；其他兩名為菲律賓籍，兩人為朋友，17日從菲律賓馬尼拉抵達香港後又從港珠澳大橋入境澳門，兩人在居家隔離時發病，一名出現輕咳等症狀，一名是無症狀患者，篩檢後確診新冠肺炎。

據央視新聞報導，澳門第31例確診的為一名27歲澳門男性。他在25日抵達澳門時，因有發燒症狀，直接被送往醫院接受測試，之後確診陽性。

第32名患者為31歲歲男性，任職餅店倉務員，第33名患者為37歲女性，任職酒店清潔員，兩人均為菲律賓外僱。他們17日搭乘國泰航空由菲律賓飛抵香港，再經港珠澳大橋抵達澳門，被衛生局口岸檢疫人員按措施要求居家醫學觀察14日，他們入境時無症狀，體溫正常。

兩人居家隔離也沒有外出，沒有與其他人接觸。之後再26日確診感染新冠肺炎，現於醫院隔離治療。