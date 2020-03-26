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港府：今昨兩天接回滯留湖北港人順利 共558名港人返港
港府於今昨兩日執行接回滯留湖北港人的第二次包機，香港政制及內地事務局長聶德權表示，兩天的執飛接回滯留湖北港人順利，共有558名港人返港。
港媒星島日報報導，今日港府繼續派包機接回滯留湖北的港人，今日的兩班包機共帶回277名港人，有138人來自鹹寧市、104人來自孝感市、35人來自武漢以外的其他地方，較原定計劃少5人。5人當中有臨時退出的2人，以及3人未能通過體溫檢測。
聶得權指出，兩天的接返行動當中有79人有特別需要。16歲以下的有140人，60歲以上的有63人，有嚴重疾病的有8人。另有2名中學文憑試考生，與2名孕婦。
聶德權表示，這次行動運送了48罐奶粉到湖北，會繼續追蹤還滯留湖北港人的情況。過去一直有為滯留港人運送藥物，已運送15批的藥物，有248位港人收到，未來會繼續為有需要人士運送藥物。
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