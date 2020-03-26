G20峰會 習近平籲：減免關稅、取消壁壘、暢通貿易

大陸國家主席習近平今（26）日在北京與20國集團（G20）領導人應對新冠肺炎特別峰會連線視訊，習近平呼籲，20國集團成員採取共同舉措，減免關稅、取消壁壘、暢通貿易，發出有力信號，提振世界經濟復甦士氣。

新華網報導，習近平指出，中方將擴大力度向國際市場供應原料藥、生活必需品、防疫物資等產品。繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，堅定不移擴大改革開放，放寬市場准入，持續優化營商環境，積極擴大進口，擴大對外投資，為世界經濟穩定作出貢獻。

習近平強調，國際社會應該加緊行動起來，堅決打好新冠肺炎疫情防控全球狙擊戰，遏制疫情蔓延勢頭。中方秉持人類命運共同體理念，願同有關國家分享防控有益做法，開展藥物和疫苗聯合研發，並向出現疫情擴散的國家提供力所能及的援助。

這也是G20史上首次舉行領導人視訊峰會，也是自疫情爆發以來，習近平出席的首場重大多邊活動。

G20成員國人口數占全球的三分之二，GDP總值約占全球的86%。除G20成員領導人外，西班牙、約旦、新加坡和瑞士等國領導人受邀出席此次峰會。