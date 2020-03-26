習近平呼籲：G20成員共同防止世界經濟陷入衰退

大陸國家主席習近平26日晚間在北京出席20國集團（G20）領導人應對新冠肺炎特別峰會。習近平呼籲，20國集團成員採取共同舉措，減免關稅、取消壁壘、暢通貿易，發出有力信號，提振世界經濟復甦士氣。

《央視新聞》報導，習近平強調，疫情對全球生產和需求造成全面衝擊，各國應該聯手加大宏觀政策對衝力度，防止世界經濟陷入衰退。要實施有力有效的財政和貨幣政策，加強金融監管協調，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。

《新華視點》引述習近平指出，中國將加大力度向國際市場供應原料藥、生活必需品、防疫物資等產品。繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，堅定不移擴大改革開放，放寬市場准入，持續優化營商環境，積極擴大進口，擴大對外投資，為世界經濟穩定作出貢獻。

習近平強調，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，國際社會最需要的是堅定信心、齊心協力、團結應對，全面加強國際合作，凝聚起戰勝疫情強大合力，攜手贏得這場人類同重大傳染性疾病的鬥爭。

報導稱，習近平強調，中方支持世界衛生組織發揮領導作用，制定科學合理防控措施，盡力阻止疫情跨境傳播。20國集團應加強疫情防控資訊共用，推廣全面系統有效的防控指南，適時舉辦全球公共衛生安全高級別會議。中國將同各國一道，加大對相關國際和地區組織的支援力度。