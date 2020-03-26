G20會議 習近平：堅決打好新冠肺炎疫情防控全球阻擊戰

2020年三月中旬，也就是中國大陸多個省市新增新冠病例感染人數開始回零之時。被視為"紅二代"的前地產大亨任志強開始失聯。之前有一篇題為《剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜》的網文炮轟習近平，直指北京抗擊新冠病毒（COVID-19）疫情不力。文章隨後在網絡上廣為流傳。據《南華早報》獨立調查，這篇文章確系任志強所寫。該文指出，中共內部面臨"執政危機"，而對言論自由的鉗制阻礙了抗擊疫情工作的開展，從而導致疫情嚴重爆發。綽號"任大炮"的任志強出生高干家庭，曾任華遠集團董事長。原本屬於中國紅二代精英高層的他，近年來因關注民生國情，敢於批評中國執政層而廣獲民間好評。

2020-03-26 21:54