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G20會議 習近平：堅決打好新冠肺炎疫情防控全球阻擊戰

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸國家主席習近平在北京與20國集團（G20）領導人針對因應新冠肺炎特別峰會連線視訊。照片／ 新華社
大陸國家主席習近平在北京與20國集團（G20）領導人針對因應新冠肺炎特別峰會連線視訊。照片／ 新華社

大陸國家主席習近平昨（26）日在北京與20國集團（G20）領導人針對因應新冠肺炎特別峰會連線視訊，習近平強調，國際社會應該加緊行動起來，堅決打好新冠肺炎疫情防控全球阻擊戰，遏制疫情蔓延勢頭。

新華網報導，中方秉持人類命運共同體理念，願同有關國家分享防控有益做法，開展藥物和疫苗聯合研發，並向出現疫情擴散的國家提供力所能及的援助。

這也是G20史上首次舉行領導人視訊峰會，也是自疫情爆發以來，習近平出席的首場重大多邊活動。

疫情 新冠肺炎 習近平

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