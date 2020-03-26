新冠肺炎已回零 他們仍失聯

（德國之聲中文網）

任志強：消失的"大炮"

2020年三月中旬，也就是中國大陸多個省市新增新冠病例感染人數開始回零之時。被視為"紅二代"的前地產大亨任志強開始失聯。之前有一篇題為《剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜》的網文炮轟習近平，直指北京抗擊新冠病毒（COVID-19）疫情不力。文章隨後在網絡上廣為流傳。據《南華早報》獨立調查，這篇文章確系任志強所寫。該文指出，中共內部面臨"執政危機"，而對言論自由的鉗制阻礙了抗擊疫情工作的開展，從而導致疫情嚴重爆發。綽號"任大炮"的任志強出生高干家庭，曾任華遠集團董事長。原本屬於中國紅二代精英高層的他，近年來因關注民生國情，敢於批評中國執政層而廣獲民間好評。

陳秋實：只為蒼生說人話 不為權貴唱贊歌

原本可以憑借自己在中國演藝圈，文化圈的名聲大噪而躋身精英階層的陳秋實，選擇了"不為權貴唱贊歌 只為蒼生說人話"的道路。這位律師出身的演說家和公民記者先後從事過餐廳服務員、酒店客房服務員、演員助理、配音員、警察媒體記者、電視編導、主持人等工作。新冠病疫爆發之前，他就曾以公民記者的身份只身前往香港，了解"反送中"運動的來龍去脈，後在當局的重壓下不得不返回。新冠爆發後，他又帶著一句"習近平上哪兒去了我管不著，但是我陳秋實來了"前往武漢，以只報道他親眼所見、當事人親口所說為宗旨，開始了他的一系列網絡視頻直播。從2月6日開始，他突然從公眾視野消失。那時的說法是因為他和感染源有過接觸需要被強制隔離。後來經過了24天的最長隔離期限後，陳秋實仍然處於失聯狀態。

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方斌：新冠疫情的公民聲音

方斌這個名字，在此次中國大陸新冠病毒疫情最嚴重，民眾對當局公布信息質疑度最大的時候，成為了中國社交媒體上的熱詞之一。這位武漢公民在當地的醫院內外拍下了驚人的畫面。這些畫面令人對於有關部門是否真正掌控疫情產生疑問。當時他就表示：我們現在所看到的新聞並不能反映整個中國的真實情況。"武漢的肺炎是一個醫療緊急情況，關系到整個世界。疾病傳播，許多國家受到影響。當地的情況報道出來，對全世界所有人都有益。"不久後，多位身穿防護服，聲稱是衛生部門的男子就闖入他家中，拿走了他的筆記本電腦和手機，把他帶到派出所，並懷疑他是外國收買的"國家敵人"。

李澤華：不願意吞炭為啞

他曾經是中國官媒中央電視台的主持人，後來以"不願意吞炭為啞，也不願意閉目塞聽"為理由選擇退出，希望有更多的年輕人，能夠像他一樣"站出來"。新冠疫情爆發期間，追隨者公民記者陳秋實的腳步，他前往武漢，去過百步亭社區、武漢市殯儀館、武昌火車站、P4實驗室，期間曾被尾隨。2月26日，李澤華在前往武漢P4實驗室後被國安追捕，在居住地他對著鏡頭做了"最後的演講"後主動開門，然後失聯。演講期間他表示："我也想像柴靜一樣能夠去到一線，能在04年那樣的輿論環境之下作出北京抗擊非典那樣的片子，或者是2016年放出《穹頂之下》全網封殺。"畢業於中國傳媒大學的李澤華，曾做過央視主持人，2018年辭職創辦自媒體"不服TV"，開始成為視頻內容創作者。

許志永："勸退"習近平的前人大代表

同樣是新冠疫情在中國爆發期間，中國"新公民運動"發起人許志永於2月15日當地時間晚間被廣州警方帶走。同時被帶走的還有楊斌律師一家三口。次日楊斌一家得以獲釋回家，而許志永從此則處於失聯狀態。2020年2月初，許志永發表給習近平的公開信《勸退書》，勸習近平主動讓位。有網絡評論指出，這一結局是包括許志永本人在內可以預知的一個必然。也因為在去年12月中旬，大陸部分律師和公民運動人士曾在福建廈門聚會，十多天過後，警方陸續在福建、山東、北京、河北、四川、浙江等地展開抓捕行動。曾一度處在逃亡狀態的許志永在錄制的一段網絡視頻中表示："當此危難時刻，我想我有責任站出來，向全世界講述真相。"作為中國著名青年法學家，憲政學者和公民維權的領軍人物。曾經任北京市海淀區十三、十四屆人大代表的許志永倡導公民以非暴力的方式維護自己的權益，要求中華人民共和國政府給予國民平等接受教育的權利，要求官員公布財產，並懲治腐敗。2014年，中國司法機關曾以"聚眾擾亂公共場所秩序罪"為名判處許志永有期徒刑四年。

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李翹楚：只因是他的女友

據"中國公民運動"組織的消息，許志永於2月15日晚在廣州被北京警方及廣州番禺警方抓捕後，當天夜裡（16日凌晨）其女友李翹楚被警察敲門帶走後與外界失聯。李翹楚本人此前曾表示，中國當局於2019年12月底就將她戴著手銬刑事傳喚過24小時。獲得自由後的李翹楚在"戴手銬跨新年--12.31被傳喚經過"，文章的最後寫道：許志永在這個國家被迫逃亡，我也生活在被跟蹤監視、甚至可能"被消失"的恐懼中。而更令人擔憂的是，丁家喜、張忠順、戴振亞及李英俊已被指定居所監視居住，有遭受酷刑的可能性。希望能有更多人關注"12.26公民案"，關注中國的人權現狀。生於1991年的李翹楚是一名女權主義者，畢業於中國人民大學勞動人事學院，專門研究勞工問題。知情人士估計，李翹楚已被中國當局視為對付許志永的重要籌碼。2019年6月，李翹楚被診斷出患有抑郁症，需要定期服藥。

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