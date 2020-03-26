快訊

政大交換生確診新冠肺炎 校長：54名師生居家檢疫中

男子持瓦斯槍搶銀樓 被老闆打傷就醫被捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鍾南山一句話引爆病毒論戰 專家：科學家宜慎言

中央社 / 台北26日電
中國大陸工程院院士鍾南山。（中新社）
中國大陸工程院院士鍾南山。（中新社）

新冠肺炎病毒來源引爆中美兩國論戰，華裔旅美學者黎蝸藤表示，爭議起於中國工程院院士鍾南山稍早前「（病毒）不一定發源中國」的一席話；他指這個說法值得商榷，並強調科學家宜慎言。

香港明報近日刊發黎蝸藤的文章表示，中國著名呼吸科權威、工程院院士鍾南山2月27日語出驚人說，「（新冠病毒）首先出現在中國，不一定發源在中國」；之後又補充「（也）不能就此判斷疫情是來自國外」。

3月18日，鍾南山再解釋：「源頭和疫情發生地不是一回事。H1N1是2009年首先在墨西哥發生，你能說是墨西哥病毒嗎？新冠肺炎先發生在武漢，不等於源頭在武漢，這是科學問題。在搞清楚以前，隨便下結論是不負責任的。疫情發生在中國，源頭不一定在中國。」

黎蝸藤說，鍾南山的說法被廣泛引用，為「非中國起源論」背書，並成為一些媒體和自媒體所謂「美國軍人播毒論」（美國軍人去年10月參加軍人運動會時把病毒帶到武漢）的重要論據。

文章說，這種陰謀論原本只在部分特定立場的網上群組流傳，後來卻升級到國家層次；中國外交部發言人在推特力推這種論點，引起美國各界普遍反感，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）因此打電話給中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，表達抗議。

黎蝸藤表示，鍾南山在2003年SARS以及這次最早在武漢爆發的新型肺炎疫情中，都奮戰於第一線，是中國人民心目中最值得信賴的醫學權威，但是「權威愈大則話語責任愈重」，鍾南山「源頭不一定在中國」之說，值得商榷。

黎蝸藤指出，新冠病毒起源何處、如何起源，當然是科學問題，但是科學不存在百分百正確。例如學者撰寫科學論文時，不會說「實驗結果證明某結論」，只說「支持某假設」，而一項假設獲得的支持證據愈多，成立可能性就愈大，大到一定程度被學界普遍接受為共識，假設就上升成為理論或結論，但即使如此也有可能被推翻。

因此，文章說，公眾通常認為的結論在科學家看來只是「可能性最大的假設」；而即使某假設可能性很大，在科學家看來同樣尚未定論。

黎蝸藤強調，科學問題嚴格來說都沒有結論，不存在「搞清楚」，但不等於沒有共識；科學意義的「沒有結論」可能常被大眾誤解為「連普遍共識也沒有」，因此科學家公開籠統地說出「沒有搞清楚前不能下結論」，很可能帶來誤導。

他提到，「2003年首例病人出現在廣東河源的沙士（嚴重急性呼吸道症候群，SARS）病毒起源至今還沒有搞清楚：是果子狸、穿山甲還是蝙蝠，不得而知；甚至那位河源病人是不是『零號病人』也存在不確定性。但沒有聽說誰否認沙士病毒起源於中國」。

文章說，鍾南山「首先出現在中國，不一定發源在中國」的說法若是表達「普遍意義上的可能性」，自然不能說是錯的；但在沒有證據足以質疑或推翻現成最被廣泛接受的假設時提出，就難說謹慎。

關於新型冠狀病毒起源的問題，他指出，最合常理並且最被普遍接受的可能性正如香港學者龍振邦、袁國勇所言的「最可能途徑就是病毒天然宿主是中國雲南的中華菊頭蝠，通過某種天然途徑傳到某中間宿主上，再在武漢華南海鮮批發市場傳染到人」。

他說，這項假設既有遺傳學上的基因序列對比證據，也有流行病學上的追溯（包括最早一批病人都在武漢），也有對SARS病毒傳播途徑研究的經驗。

文章說，這種假設當然不是百分之百正確，但相較各種捕風捉影的陰謀論，這項對病毒起源的假設可能性大得多。要推翻這種假設需更強的證據才能令人信服。

黎蝸藤表示，「鍾院士固然沒有支持陰謀論，但『我不殺伯仁，伯仁卻因我而死』，當建基於自己言論上的陰謀論大行其道時，沒有站出來譴責陰謀論，還在缺乏證據下繼續強調自己的假設，這與挺身而出斥責陰謀論（曾有說法指病毒來源於武漢病毒所）的美國科學家對比何其鮮明」。

他認為，「從善意出發，或許有科學家缺乏輿論敏感性或太固執於科學家思維，令人遺憾。科學家應慎言，不應助長陰謀論」。

鍾南山 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

批疫情源於中國人劣質文化 港大專家袁國勇撤文

新冠病毒源自美國？香港教授：自欺欺人

呼應官方 鍾南山重申疫情源頭不一定在武漢

新冠肺炎起源引論戰 港專家：「中國人陋習」才是病毒之源

相關新聞

鍾南山一句話引爆病毒論戰 專家：科學家宜慎言

新冠肺炎病毒來源引爆中美兩國論戰，華裔旅美學者黎蝸藤表示，爭議起於中國工程院院士鍾南山稍早前「（病毒）不一定發源中國」的...

中國國防部：絕不允許外國勢力打台灣牌

針對日前中共軍機在台灣西南外海夜間訓練一事，中國國防部下午表示，解放軍進行戰備巡航等軍事行動，旨在維護國家主權和領土完整...

紐約時報等3美媒籲撤驅逐令 北京：去向美國政府申訴

美國紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報被中國下令驅逐，三家媒體高層聯名發表公開信，要求中國撤回決定。但中國外交部發言人耿爽25日回應，此事的責任不在中方，有什麼意見應當向美國政府申訴。

習近平今出席廿國集團領導人特別峰會 討論應對疫情

中國大陸國家主席習近平將出席今晚舉行的二十國集團峰會的領導人特別峰會，討論如何應對疫情。

武漢封城日記完結 作家方方：憂死者被忽略

武漢即將解封之際，被譽為「武漢良心」的作家方方，封城期間撰寫的日記連載到25日停筆。她表示，「很擔心活著的人，為了得到實際利益，把死者為何而死，全都忽略掉」。

多國領袖高規格親迎中國物資 有國家派巨無霸飛機親運

這去這段時間，中國陸續向多國運送物資，有的國家以高規格的「過水門」迎接，有的國家派出巨無霸飛機親運，更有國家總理親

習近平出席G20新冠肺炎視訊峰會 陸外交部：體現大國擔當

中國國家主席習近平26日在北京與20國集團（G20）領導人進行應對新冠肺炎特別峰會連線視訊，這將是G20史上首次舉行領導人視訊峰會，也是自疫情爆發以來，習近平出席的首場重大多邊活動。中國外交部副部長馬朝旭表示，習近平出席特別峰會，體現中國推動開展抗擊疫情國際合作的大國擔當。此外，繼一日內和英國、法國、埃及三國領袖通話，習近平又與德國總理梅克爾通話討論合作抗疫。

人行連續28天暫停逆回購 市場推測正在「憋大招」

截至今（26）日，中國人民銀行已連續28天暫停逆回購，市場預測，人行正在「憋大招」，下個月貨幣政策有可能進一步推出寬鬆措...

疫情衝擊大陸原料藥輸台？黃金舜：應關注醫院囤藥問題

新冠肺炎疫情依然嚴峻，是否衝擊大陸原料藥輸台，甚至出現藥品供應斷鏈危機？藥師公會全國聯合會理事長黃金舜表示，目前台灣藥品...

習近平今出席G20視訊峰會

大陸國家主席習近平將於今（廿六）日在北京與廿國集團（Ｇ20）領導人進行應對新冠肺炎特別峰會連線視訊，這將是Ｇ20史上首次舉行領導人視訊峰會，也是自疫情爆發以來，習近平出席的首場重大多邊活動。

華春瑩3度嗆美 向美提3問

繼廿一日與美國國務院發言人歐塔加斯在推特上交鋒之後，大陸外交部發言人華春瑩廿五日凌晨再度槓上歐塔加斯，三度在推特上發文反擊美方。

疫情影響招聘 胡春華：充分利用網路招聘 穩就業大局

新冠肺炎影響復工，也連帶影響招聘。中共中央政治局委員、國務院就業工作領導小組組長胡春華今日表示，要利用網絡招聘等多種形式...

熱門新聞

被指破壞生態 青島涵碧樓41棟海景獨棟別墅被拆

紐約時報等3美媒籲撤驅逐令 北京：去向美國政府申訴

遭小學老師猥褻4年 一封自白信揭開受害過程

華春瑩3度嗆美 向美提3問

習近平今出席G20視訊峰會

疫情衝擊大陸原料藥輸台？黃金舜：應關注醫院囤藥問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。