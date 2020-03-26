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武漢封城日記完結 作家方方：憂死者被忽略

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電

武漢即將解封之際，被譽為「武漢良心」的作家方方，封城期間撰寫的日記連載到25日停筆。她表示，「很擔心活著的人，為了得到實際利益，把死者為何而死，全都忽略掉」。

武漢去年底傳出新冠肺炎疫情隨即快速蔓延，當局在1月23日起宣布封城，直到24日才宣布預計4月8日解封。方方在1月25日到3月24日整整60天，用60篇個人日記，記錄了這場歷史性的公共災難。

方方接受財新網專訪表示，本來今年的計畫是把手上的中篇小說寫完。「封城改變的是人的心情，看到武漢人慘烈如此，非常憤怒也非常悲哀」。

她表示，不知道疫情之後，這些人會不會白死。「我很擔心活著的人，為了得到實際利益，把死者為何而死，全都忽略掉」。

對於外界將她的紀實當作了解武漢疫情的視窗，方方則表示「根本不知道為什麼會如此」，並澄清這不是戰地日記，而是受難者日記，「一個個人記錄，而且是日記式的記錄，沒那麼嚇人」。

她說，自己一直強調實事求是，該批評的就批評，該辯護的就辯護，「我又不是為了討得什麼人的歡心而記。把它定位在一個普通人在疫區中的記錄，就可以了」。

對於自己在日記中「提醒」湖北的知識分子「如果諂媚，也請守個度」，方方表示，「每一次災難面前，那些諂媚的詩文還少嗎？我說這話時，武漢已經很慘了，我心裡是有憤怒的…武漢這樣沉重的災難，可能有些人不明白，還要亂歌頌，所以當時就撂下了這樣一句話」。

方方也表示，其實除了自己，武漢有很多人在記錄，知識分子中也應該有很多人在記錄。

被問到這次疫情對武漢人的影響，方方說，不談死者在求醫階段呼天天不應、喊地地不靈時的慘狀，「那時的絕望感我相信是非常深的」。死者已逝，但其親人尚在，他們都共同經歷過那種慘烈的時刻。

她表示，即便不談這些最受傷害的人，光是武漢900萬市民困守60多天，也會有內心傷害，開城後或許還會有更複雜的感受，各種後遺症恐怕都會出來，對病毒的恐懼也會遺留很久。

疫情 封城 新冠肺炎

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