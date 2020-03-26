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習近平出席G20新冠肺炎視訊峰會 陸外交部：體現大國擔當

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電
中國國家主席習近平。 新華社資料照片
中國國家主席習近平。 新華社資料照片

中國國家主席習近平26日在北京與20國集團（G20）領導人進行應對新冠肺炎特別峰會連線視訊，這將是G20史上首次舉行領導人視訊峰會，也是自疫情爆發以來，習近平出席的首場重大多邊活動。中國外交部副部長馬朝旭表示，習近平出席特別峰會，體現中國推動開展抗擊疫情國際合作的大國擔當。此外，繼一日內和英國、法國、埃及三國領袖通話，習近平又與德國總理梅克爾通話討論合作抗疫。

綜合媒體報導，沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）將主持20國集團（G20）緊急視訊峰會，討論全球如何因應新冠病毒疫情大流行，美國總統川普、俄羅斯總統普亭、中國國家主席習近平等主要經濟體領袖預料都將與會。

路透報導，中美兩國近日為了疫情來源等議題隔空交火，習近平與眾多國外元首通電話也獨缺川普，習川屆時互動備受矚目。

馬朝旭表示，當前新冠肺炎疫情在全球多點暴發蔓延，產生嚴重政治、經濟、社會影響。國際社會迫切希望加強合作，抗擊疫情。G20為此舉行峰會「就應對疫情蔓延、穩定世界經濟進行溝通協調，具重要意義。」

馬朝旭強調，「習主席出席特別峰會，體現了中國同國際社會攜手抗擊疫情的堅定決心，體現了中國推動開展抗擊疫情國際合作的大國擔當，體現了中國支持G20加強協調合作、穩定世界經濟的積極態度。」中方期待G20成員透過峰會加強團結合作與協調。

馬朝旭還表示，全球20個最大經濟體的財長和央行行長們23日同意制訂一項「行動計畫」，以應對新冠病毒大流行。

中美兩國領導人在G20峰會發言備受關注。據官媒發布，習近平在24日至25日罕有地打了九通電話，分別與英國首相強生、法國總統馬克宏、巴西總統波索納洛以及德國總理梅克爾等人通電話，但未提及川普。

川普22日在白宮記者會上聲稱曾與習近平通電話討論疫情，說他同情中國遭遇，但對中國無及早將疫情通報美方「有點失望」。

習近平和梅克爾通話表示，中方願繼續提供力所能及的幫助。中方願同德方分享防控和治療經驗，加強合作。

梅克爾表示，德方感謝中方提供的及時和寶貴幫助，希望同中方開展疫苗、藥物研發等領域科研合作，樹立團結抗疫的榜樣，期待疫情過後同中方繼續推進合作。

中國財政部部長劉昆23日出席G20財長和央行行長特別視訊會議時表示，疫情對中國經濟的影響是階段性和可控的。同時出席的中國人民銀行行長易綱則發言籲請G20各國同步採取宏觀經濟政策組合，應對疫情衝擊。

疫情 G20峰會 習近平

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