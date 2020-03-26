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紐約時報等3美媒籲撤驅逐令 北京：去向美國政府申訴
美國紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報被中國下令驅逐，三家媒體高層聯名發表公開信，要求中國撤回決定。但中國外交部發言人耿爽25日回應，此事的責任不在中方，有什麼意見應當向美國政府申訴。
耿爽聲稱，中方日前「對有關美國媒體採取的措施」，完全是對近年來美方「無理打壓中國媒體駐美機構」做出的「必要反制，屬於正當合理防衛」。耿爽宣稱，造成當前局面的起因和責任「都不在中方」。如果哪家美國媒體，包括這三家媒體有什麼意見，「應當向美國政府去申訴」。
此外，美國國務院發言人歐塔加斯25日稱中國難堪地將美國記者驅逐，阻礙了疫情重要資訊從武漢流出。對此，中國外交部發言人華春瑩隨後在推文中表示，自2018年以來，美國已經拒發29名中國記者的簽證。
華春瑩隨後連發三問，美國指責中國阻礙資訊傳播，但當他們驅逐60名中國記者時，「是在懼怕些什麼？他們企圖遮掩什麼？」
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