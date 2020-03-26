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多國領袖高規格親迎中國物資 有國家派巨無霸飛機親運

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電

這去這段時間，中國陸續向多國運送物資，有的國家以高規格的「過水門」迎接，有的國家派出巨無霸飛機親運，更有國家總理親自迎接。

綜合媒體報導，俄羅斯24日派出軍事運輸機AN-124降落杭州蕭山機場。環球時報報導，AN-124在80年代曾是世界最大的戰略重型運輸機，目前是世界第二大運輸機。

這架飛機是用來運輸馬雲捐贈給俄羅斯的醫療物資，物資上張貼了俄國著名詩人普希金的名句，「一切都是瞬息，一切將會過去。」先前馬雲也給其他國家捐贈醫療物資。

而派專機到中國迎接的不僅僅有俄羅斯。塞爾維亞政府21日也派出了自己的飛機前往廣州，載回中國醫療救援人員並運回救援物資。該批防疫物資包括口罩、隔離衣、防護服、護目鏡、核酸檢測試劑盒等。防疫物資包裝上，貼有「鐵桿朋友，風雨同行」的標籤。飛機到達之後，塞爾維亞總統武契奇還親自前來迎接。

此外，厄瓜多也收到中國物資。3月，中國駐厄瓜多大使館23日向厄政府捐贈防疫物資儀式舉行，厄瓜多副總統也出席。

新華社報導，厄瓜多副總統表示感謝說，「中國是首個向厄提供抗疫物資援助的國家，可謂雪中送炭，厄方將銘記於心。」

另外，還有總統親自發推特感謝。兩架載著中國130噸防護物資的飛機23日抵達奧地利維也納機場。

據環球網報導，在收到物資後，奧地利總統范德貝倫在社交媒體上發文對中國表示感謝，「感謝所有使本次聯合行動成為可能的人，特別感謝中國的支持，因為我們非常需要幫助。只有團結一致，我們才能戰勝此次危機。」

有不少國家也已經開始向中國採購物資，物資抵達後，相關國家也是「高規格」迎接。例如捷克總理、匈牙利總理等就親赴機場迎接。

厄瓜多 俄羅斯 機場

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