人行連續28天暫停逆回購 市場推測正在「憋大招」

截至今（26）日，中國人民銀行已連續28天暫停逆回購，市場預測，人行正在「憋大招」，下個月貨幣政策有可能進一步推出寬鬆措施。

中新經緯報導，人行今公告稱，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，今不進行逆回購操作。Wind數據顯示，今日無逆回購到期。至此，人行已連續28個工作日暫停逆回購操作。

在人民幣兌美元中間價方面，今1美元對人民幣7.0692元，較昨升值50個基點。這是人民幣兌美元匯率中間價連續兩天升值。

對於人行連續暫停逆回購的原因，中山證券首席經濟學家李湛分析，2月以來，人行採取定向降準、中期借貸便利(MLF)等方式向市場投放流動性，目前貨幣市場利率處於歷史低點，貨幣政策進一步寬鬆的緊迫性降低。

川財證券指出，從長短期流動性的角度理解，長端利率能夠在一定程度上反映實體經濟對後續經營活動的預期，大陸貨幣政策當前傾向收短放長。3月中旬銀行間流動性出現短期吃緊；相比於直接以逆回購投放短期資金，人行16日實施普惠金融降準，並在當日以MLF對銀行間流動性加以補充。

此外，人行25日進行央行票據互換(CBS)操作人民幣50億元，以3月期CBS補充銀行資金，緩解銀行中期負債端壓力，有助於增強銀行的借貸意願，推動實體企業融資利率，特別是中長期融資利率的下行。

中信固收認為，3月降息預期落空，在復工復產逐步推行過程中，貨幣政策也不急於一步到位，避免大水漫灌；預計下個月貨幣政策將在財政政策加碼、基本面逐步回暖的過程中，推出進一步寬鬆措施，OMO降息、全面降準的雙降組合有可能出現，後續存款基準利率也存在調整的可能。

人行今也在香港發行100億元6個月期人民幣央行票據，人行表示，本次發行為到期滾動發行，發行後香港人民幣央行票據餘額仍為800億元。香港人民幣央行票據的穩定持續發行，有利於豐富香港市場高信用等級人民幣投資產品系列和人民幣流動性管理工具，滿足離岸市場投資人的需求。