習近平今出席廿國集團領導人特別峰會 討論應對疫情

中國大陸國家主席習近平將出席今晚舉行的二十國集團峰會的領導人特別峰會，討論如何應對疫情。

據香港電台報導，大陸外交部副部長羅照輝表示，今次是習近平在疫情爆發以來，首場出席的重要外交活動，二十國集團峰會是全球各國的重要合作平台，在2008年的國際金融危機時發揮重要的領導作用，今晚會議出席者都是疫情的受害方，是重要的契機，相信各國能就穩定國際經濟的重要訊息，中方願與各國推動積極的合作成果。

羅照輝在大陸國新辦記者會表示，全大陸疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復，在大陸疫情防控形勢出現勝利曙光之時，疫情在多國爆發蔓延，認為中方不僅有效遏制的疫情擴散，亦為全世界抗擊疫情爭取時間，對遭受疫情的國家感同身受。

他表示，新冠肺炎疫情的發生再次表明人類是一個休戚與共的命運共同體，中方將繼續堅定秉持命運共同體理念，已經宣布向80多個國家、世衛組織、非洲聯盟等國際和地區組織提供緊急援助，包括檢測試劑、口罩等醫療物資，強調中國願和世界各國分享中國的抗疫經驗。