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調查：疫情後 中國人更難容忍個人主義

中央社 / 台北26日電

2019冠狀病毒疾病影響的不只是中國人的生活。近日一項民調結果顯示，中國人在封城期間出現了許多態度轉變，他們對個人主義行為的容忍度降低，並且更渴望秩序，更懂得感恩。

路透社報導，荷蘭民意調查機構Glocalities在1月23日至3月13日期間，抽樣針對2022名中國人做了一份信任和價值觀的網路問卷調查。

相較疫情開始前，這份問卷調查發現了5個主要改變，包括人們更加重視禮節、更多人認為個人主義行為是不可接受的、人們對秩序和結構的渴望更大、對教育和機構的信任與日俱增，也更懂得感謝他人奉獻。

研究人員以2月5日為界，比較封城限制行動前後的差別。在2月5日之前，有67%的人堅決認為「禮節和規則決定良好的舉止，對我來說非常重要」；2月5日之後，數字上升到79%。

當被問及「是不是給人們太多的自由，他們就會濫用」，2月5日之前接受調查的受訪者中有48%強烈同意，2月5日之後上升到59%。

其中一些最大的變化與信任有關。調查顯示，2月5日前後，人們對教育的信心從71%上升到82%、對公務員的信任度從42%上升到54%、對中國公司的信任度從55%上升到70%。

報導引述 Glocalities研究總監藍柏特（MartijnLampert）表示，2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）大流行造成的傷痛可能導致全球民眾重新調整態度。

他說：「在孤立的時代，人們更珍視同胞，尤其是那些在這場危機中處前線奮鬥的人們。這種模式很可能是普遍的，適用於大多數受影響的國家。」

此外，調查也顯示，民眾對阿里巴巴創辦人馬雲的信任也大幅增加。馬雲在疫情期間提供許多捐獻與援助。

疫情 封城 公務員

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