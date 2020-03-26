疫情衝擊大陸原料藥輸台？黃金舜：應關注醫院囤藥問題

新冠肺炎疫情依然嚴峻，是否衝擊大陸原料藥輸台，甚至出現藥品供應斷鏈危機？藥師公會全國聯合會理事長黃金舜表示，目前台灣藥品庫存量可支撐到八、九月，藥品供需應無問題，但部分大醫院和地區醫院囤藥問題嚴重，造成社區藥局訂不到藥。他呼籲政府出面處理藥品分配不均問題。

由於疫情衝擊，外界擔憂大陸進口台灣的原料藥是否面臨斷鏈，黃金舜最近受訪指出，近年全球原料藥的生產多集中在中國大陸和印度，台灣原料藥的進口以來自印度最多，占比超過三成，其次是中國大陸的二成四左右。

從庫存來看，黃金舜指出，目前大約可支撐到八、九月，相對來說，心血管方面、精神科及賀爾蒙相關藥物較為缺乏，但台灣真正面臨問題還不是缺藥，而是分配不均的問題，「就像口罩一樣，要每家每人去發，可能是不夠的，所以要給真正有需要的人」。

他舉例說，大型醫院假設過去每月拿一萬顆藥，現在囤積到每月三到六萬顆；地區醫院過去每月拿六千顆藥，現在要一點八萬到三萬顆；而最貼近民眾生活的社區藥局，就可能叫不到更多的藥，造成民眾恐慌。

黃金舜表示，尤其現在疫情爆發，醫界都呼籲民眾盡量不要去醫院，避免感染風險，既然如此，就應鼓勵民眾，小病自己到藥局拿藥，同時供應藥局足夠的藥物。

他建議，可依照去年用藥情況，合理分配目前的藥物數量，否則社區藥局沒有藥，民眾又不敢去醫院拿藥，若有人自行停藥，造成病情加重，也是增加台灣醫療和社會成本，政府應比照口罩問題，出面處理。

針對原料藥供應問題，黃金舜提出兩項建議。首先，應檢討台灣原料藥過度依賴國外進口的問題，應將藥品視為國防工業的一環，就像口罩不足時，有錢也買不到，而防疫視同作戰，絕對不能輕忽。他認為應提升台灣原料藥的自產率，協助生技製藥業者擴大市場，才能維持利潤，就像日本一樣。

其次，他表示，政府應更加鼓勵民眾，小病自己到社區藥局拿藥，不必到醫院或診所掛號，既花時間又耗費健保資源，同時可活絡台灣成藥和指示用藥市場，畢竟台灣生技製藥的技術是全球一流，藥局也有專業的藥師，民眾可放心。

他認為，政府在向民眾宣導「自我藥療」時，也能透過政策面的誘因，讓更多民眾接受，像是日本民眾在藥局買藥，可以拿來抵稅，甚至連從家裡到藥局的交通費，也能抵稅，是可借鏡的做法。

針對黃金舜提及台灣應提高原料藥自產率，台灣生技業者「伊莉特生技公司」創辦人蔡志弘表示，製藥屬於高汙染產業，相關企業在生產過程中，應堅持「綠色製藥」的理念，透過清潔製造、過程控制，減少產汙量，並提高效能及處理技術，才能符合排放標準，創造企業經濟利益、環境保護和社會公益的三贏。

蔡志弘也認同黃金舜的看法，應將藥品視為國防工業的一環，但生命無價，環境保護涉及國民健康，在提升並保有部分原料藥自產率的同時，也要與環保取得平衡，才是值得追求的目標。