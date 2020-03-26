快訊

疫情衝擊！米其林1星「大三元酒樓」 停業2個月

血親或血仇？「索馬利X」的統獨對抗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊大陸原料藥輸台？黃金舜：應關注醫院囤藥問題

聯合報 / 記者羅印冲/台北即時報導
藥師公會全國聯合會理事長黃金舜。聯合報資料照
藥師公會全國聯合會理事長黃金舜。聯合報資料照

新冠肺炎疫情依然嚴峻，是否衝擊大陸原料藥輸台，甚至出現藥品供應斷鏈危機？藥師公會全國聯合會理事長黃金舜表示，目前台灣藥品庫存量可支撐到八、九月，藥品供需應無問題，但部分大醫院和地區醫院囤藥問題嚴重，造成社區藥局訂不到藥。他呼籲政府出面處理藥品分配不均問題。

由於疫情衝擊，外界擔憂大陸進口台灣的原料藥是否面臨斷鏈，黃金舜最近受訪指出，近年全球原料藥的生產多集中在中國大陸和印度，台灣原料藥的進口以來自印度最多，占比超過三成，其次是中國大陸的二成四左右。

從庫存來看，黃金舜指出，目前大約可支撐到八、九月，相對來說，心血管方面、精神科及賀爾蒙相關藥物較為缺乏，但台灣真正面臨問題還不是缺藥，而是分配不均的問題，「就像口罩一樣，要每家每人去發，可能是不夠的，所以要給真正有需要的人」。

他舉例說，大型醫院假設過去每月拿一萬顆藥，現在囤積到每月三到六萬顆；地區醫院過去每月拿六千顆藥，現在要一點八萬到三萬顆；而最貼近民眾生活的社區藥局，就可能叫不到更多的藥，造成民眾恐慌。

黃金舜表示，尤其現在疫情爆發，醫界都呼籲民眾盡量不要去醫院，避免感染風險，既然如此，就應鼓勵民眾，小病自己到藥局拿藥，同時供應藥局足夠的藥物。

他建議，可依照去年用藥情況，合理分配目前的藥物數量，否則社區藥局沒有藥，民眾又不敢去醫院拿藥，若有人自行停藥，造成病情加重，也是增加台灣醫療和社會成本，政府應比照口罩問題，出面處理。

針對原料藥供應問題，黃金舜提出兩項建議。首先，應檢討台灣原料藥過度依賴國外進口的問題，應將藥品視為國防工業的一環，就像口罩不足時，有錢也買不到，而防疫視同作戰，絕對不能輕忽。他認為應提升台灣原料藥的自產率，協助生技製藥業者擴大市場，才能維持利潤，就像日本一樣。

其次，他表示，政府應更加鼓勵民眾，小病自己到社區藥局拿藥，不必到醫院或診所掛號，既花時間又耗費健保資源，同時可活絡台灣成藥和指示用藥市場，畢竟台灣生技製藥的技術是全球一流，藥局也有專業的藥師，民眾可放心。

他認為，政府在向民眾宣導「自我藥療」時，也能透過政策面的誘因，讓更多民眾接受，像是日本民眾在藥局買藥，可以拿來抵稅，甚至連從家裡到藥局的交通費，也能抵稅，是可借鏡的做法。

針對黃金舜提及台灣應提高原料藥自產率，台灣生技業者「伊莉特生技公司」創辦人蔡志弘表示，製藥屬於高汙染產業，相關企業在生產過程中，應堅持「綠色製藥」的理念，透過清潔製造、過程控制，減少產汙量，並提高效能及處理技術，才能符合排放標準，創造企業經濟利益、環境保護和社會公益的三贏。

蔡志弘也認同黃金舜的看法，應將藥品視為國防工業的一環，但生命無價，環境保護涉及國民健康，在提升並保有部分原料藥自產率的同時，也要與環保取得平衡，才是值得追求的目標。

生技 疫情 口罩

延伸閱讀

期貨商論壇／黃金期 偏多操作

紐約黃金市場供應吃緊

彰化清水岩步道登山熱 口罩亂丟

疫情延燒！清水岩登山步道人潮反增 沿路可見棄置口罩

相關新聞

習近平今出席G20視訊峰會

大陸國家主席習近平將於今（廿六）日在北京與廿國集團（Ｇ20）領導人進行應對新冠肺炎特別峰會連線視訊，這將是Ｇ20史上首次舉行領導人視訊峰會，也是自疫情爆發以來，習近平出席的首場重大多邊活動。

華春瑩3度嗆美 向美提3問

繼廿一日與美國國務院發言人歐塔加斯在推特上交鋒之後，大陸外交部發言人華春瑩廿五日凌晨再度槓上歐塔加斯，三度在推特上發文反擊美方。

疫情衝擊大陸原料藥輸台？黃金舜：應關注醫院囤藥問題

新冠肺炎疫情依然嚴峻，是否衝擊大陸原料藥輸台，甚至出現藥品供應斷鏈危機？藥師公會全國聯合會理事長黃金舜表示，目前台灣藥品...

疫情影響招聘 胡春華：充分利用網路招聘 穩就業大局

新冠肺炎影響復工，也連帶影響招聘。中共中央政治局委員、國務院就業工作領導小組組長胡春華今日表示，要利用網絡招聘等多種形式...

習近平1天致電英、法、埃領袖 控疫獲讚「堅強有力」

在北京戰「疫」時刻，中國國家主席習近平23日分別與法國總統馬克宏、英國首相強生、埃及總統塞西通電話。這也是習近平近期與馬克宏第三次通話、與強生第二次通話。對於中國短時間內控制住疫情，三國領袖都表示高度讚賞，英方表示正研究借鑑中方經驗，塞西則讚揚習近平的「英明領導是堅強有力的。」

外媒「中秘」遭連坐 三美報社籲北京撤驅逐令

(德國之聲中文網) 《紐約時報》、《華盛頓郵報》與《華爾街日報》周二 (3月25日) 史無前例針對中國外交部宣布驅逐13名美籍記者的消息，一同發布了一則公開聲明，呼籲中國政府撤銷該決定，並減少對其境內

港府禁酒令惹反彈 業界底線：停市2周

港府擬修法頒布「禁酒令」，限制全港8600間頒有酒牌的餐廳及酒吧停售酒精飲品，引發業界極大反彈；酒吧業協會要求港府加入「日落條款」，最多只禁售14天...

中國援外抗疫動作頻頻 專家冷眼：動機不是利他

中國自稱新冠肺炎疫情趨緩，密集輸出自己的抗疫經驗，援助淪為重災區的歐亞非多國，有澳洲與美國研究機構專家認為，中國施惠的動...

維權律師王全璋可望4月5日出獄 恐被移往濟南監視居住

中國維權律師王全璋可望在4月5日刑滿出獄，但因為他被判「剝奪政治權利5年」的附加刑，出獄後恐將被移往戶籍地山東省濟南市監...

華春瑩再度槓上美國務院發言人 三度發文反嗆

繼21日與美國國務院發言人歐塔加斯在推特上交鋒之後，大陸外交部發言人華春瑩今（25）日淩晨再度槓上歐塔加斯，三度在推特上...

港媒文章：「中華民國台灣」是新版本的兩國論

香港中評社今（25）日刊登「北京來論」文章指出，民進黨當局自我膨脹，覺得以「中華民國台灣」包裝偷渡台獨的時機已到。

G20領導人應對新冠肺炎特別峰會 習近平將出席

大陸外交部發言人華春瑩今（25）日宣布，大陸國家主席習近平將於26日在北京出席二十國集團（G20）領導人應對新冠肺炎特別...

熱門新聞

被指破壞生態 青島涵碧樓41棟海景獨棟別墅被拆

華春瑩再度槓上美國務院發言人 三度發文反嗆

中國口罩經濟大爆發 產能過剩存隱憂

英國男返國拒隔離…妻子岳母外宿讓出房 網轟：什麼破女婿

中國援外抗疫動作頻頻 專家冷眼：動機不是利他

華春瑩3度嗆美 向美提3問

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。