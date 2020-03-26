華春瑩3度嗆美 向美提3問

聯合報 / 記者李仲維／綜合報導
中共外交部發言人華春瑩，在推特上連續發文抨擊美方。 （中新社）
中共外交部發言人華春瑩，在推特上連續發文抨擊美方。 （中新社）

繼廿一日與美國國務院發言人歐塔加斯在推特上交鋒之後，大陸外交部發言人華春瑩廿五日凌晨再度槓上歐塔加斯，三度在推特上發文反擊美方。

廿五日凌晨，歐塔加斯稱中國大陸難堪地將美國記者驅逐，阻礙了疫情重要資訊從武漢流出。對此，華春瑩隨後在推文中表示，自二○一八年以來，美國已經拒發廿九名大陸記者的簽證。三月二日，美國國務院宣布在三月十三日之前，變相驅逐六十名大陸記者。

華春瑩稱，作為反制措施，大陸於三月十八日宣布吊銷一些在大陸的美國記者記者證。

華春瑩隨後連發三問，美國指責大陸阻礙資訊傳播，但當他們驅逐六十名大陸記者時，是在懼怕些什麼？他們企圖遮掩什麼？他們真的以為他們可以讓大陸閉嘴，而不承擔任何後果嗎？

華春瑩接著表示，一些美國官員說大陸記者不是真記者，理由是他們為中共發聲。那麼我們是否也可以把為美國共和黨發聲的記者稱為假記者？華春瑩最後強調，真正的標竿是客觀和公正，而不是帶有意識形態的偏見。

這已經不是華春瑩首次在推特上反擊歐塔加斯了。廿一日晚間，歐塔加斯指責中國大陸對外疫情公布不透明，以及要求世界審視疫情時間表，華春瑩在推特上連續發文回嗆，指謊言和誹謗不能讓美國變得偉大。面對全球性流行病，正確的做法是將公共健康置於政治之上。

華春瑩 疫情 國務院

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