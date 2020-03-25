疫情影響招聘 胡春華：充分利用網路招聘 穩就業大局

新冠肺炎影響復工，也連帶影響招聘。中共中央政治局委員、國務院就業工作領導小組組長胡春華今日表示，要利用網絡招聘等多種形式幫助更多勞動者實現就業，全力促進就業大局穩定。

新華社報導，胡春華今日赴人力資源社會保障部調研「百日千萬網絡招聘專項行動」開展情況。調研期間，他特別關注高校畢業生、農民工等重點群體的就業情況和面臨的突出問題。

胡春華指出，受疫情等因素影響，今年就業形勢十分嚴峻復雜，穩就業任務艱巨繁重。各地、各有關部門要在加大援企穩崗和就業困難人員兜底幫扶力度的同時，鼓勵各類用人單位提供更多不同類型的崗位。

胡春華指出，要針對高校畢業生、農民工、貧困勞動力等各類勞動者的就業需求和用人單位需要，展開以線上為主的崗位徵集、特色專場招聘、職業指導、職業技能培訓等服務，彌補線下招聘的缺失，為勞動者和用人單位搭建便捷的對接渠道。要發揮公共就業人才服務機構和市場機構作用，實現崗位信息共享、線上線下聯動、服務優勢互補，切實促進穩就業、惠民生。