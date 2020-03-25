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滯留湖北國人怎麼返台？ 陸委會：仍以專機接返為主
湖北自今天開始開放對外交通，武漢也將於4月8日解封，流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日改口表示，武漢解除封城與解除註記是兩回事，滯留湖北國人要返台以包機為主，並稱不排除定點定時航班。陸委會今日晚間則以書面形式回應，目前接回我滯留湖北國人仍以專機接返為主，具體方案會儘速完成並對外說明。
陸委會表示，對於現在留在湖北國人返台方式議題，指揮中心已對外說明。目前陸方仍限制國人離開武漢，政府將持續關注相關情況，並會同相關機關配合疫情指揮中心，進行後續返台規劃與配套防疫措施。
陸委會說，為保障滯留湖北民眾健康，也顧及國內整體防疫需要，目前研議方向仍以專機接返為主，具體方案會儘速完成並對外說明。
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